Miese Tricks bei Tiroler Flüchtlingsgesellschaft

„Angebot“ an LHStv. Philip Wohlgemuth

Die – inzwischen ehemalige – Mitarbeiterin war schon im Herbst in den Krankenstand getreten. Vor Weihnachten erhielt sie einen Termin beim politisch zuständigen LHStv. Philip Wohlgemuth, an dem auch TSD-Geschäftsführer Florian Stolz teilnahm. Dabei machte sie den Verantwortlichen ein „Angebot“, das der „Tiroler Krone“ vorliegt. Das Ziel: ein „Golden Handshake“!