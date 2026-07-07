Schweiz gegen Kolumbien – ab 22 Uhr LIVE

Kolumbien leicht favorisiert

Wie auch die Schweiz reist Kolumbien nach überzeugenden Auftritten selbstbewusst nach Vancouver. Die Südamerikaner gewannen ihre Gruppe vor Portugal und setzten sich zuletzt mit 1:0 gegen Ghana durch. Nicht wenige Experten handeln Kolumbien mittlerweile sogar als Geheimfavorit auf den Titel. Mit nur einem Gegentor stellt die Mannschaft von Nestor Lorenzo eine der besten Defensiven des Turniers, offensiv ruhen die Hoffnungen vor allem auf Spielmacher James Rodriguez und Luis Diaz. „Wir müssen nur noch ein paar Tore mehr machen“, meinte Diaz. Dann sei für Kolumbien noch sehr viel möglich.