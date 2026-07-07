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WM im Ticker

Schweiz gegen Kolumbien – ab 22 Uhr LIVE

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
07.07.2026 05:05
Granit Xhaka (l.) trifft auf Luis Diaz (r.).
Granit Xhaka (l.) trifft auf Luis Diaz (r.).(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI, CHANDAN KHANNA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Achtelfinale bei der Fußball-WM in Nordamerika. Die Schweiz trifft auf Kolumbien, wir berichten ab 22 Uhr live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Im letzten WM-Spiel auf kanadischem Boden kämpfen die Schweiz und Kolumbien in Vancouver um den Einzug ins Viertelfinale. Beide Teams sind im Turnierverlauf noch ungeschlagen und haben sich mit überzeugenden Leistungen in den Kreis der erweiterten Favoriten gehievt. 

Die Schweiz jagt das erste Viertelfinale seit 72 Jahren.
Die Schweiz jagt das erste Viertelfinale seit 72 Jahren.(Bild: EPA/PETER KLAUNZER)

Der „Nati“ gelang zuletzt vor 72 Jahren der Einzug in ein WM-Viertelfinale. In Nordamerika beginnt das Schweizer Uhrwerk nun wieder in Richtung der letzten acht zu laufen. Nach dem Gruppensieg schaltete die Mannschaft von Teamchef Murat Yakin im Sechzehntelfinale Algerien mit 2:0 aus. Nun wartet mit Kolumbien allerdings ein echter Härtetest.

„Kolumbien ist ein Team mit sehr viel technischer Qualität. Mit ihrer Intensität können sie jederzeit gefährlich werden. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir zusammenhalten und als Team auftreten“, sagte Yakin. Großen Anteil am Schweizer Höhenflug hat Mittelfeldtalent Johan Manzambi. Der Freiburg-Legionär hält bereits bei drei Toren und zwei Assists und hat sich in die Notizzettel vieler europäischer Topklubs gespielt.

Kolumbien leicht favorisiert
Wie auch die Schweiz reist Kolumbien nach überzeugenden Auftritten selbstbewusst nach Vancouver. Die Südamerikaner gewannen ihre Gruppe vor Portugal und setzten sich zuletzt mit 1:0 gegen Ghana durch. Nicht wenige Experten handeln Kolumbien mittlerweile sogar als Geheimfavorit auf den Titel. Mit nur einem Gegentor stellt die Mannschaft von Nestor Lorenzo eine der besten Defensiven des Turniers, offensiv ruhen die Hoffnungen vor allem auf Spielmacher James Rodriguez und Luis Diaz. „Wir müssen nur noch ein paar Tore mehr machen“, meinte Diaz. Dann sei für Kolumbien noch sehr viel möglich.

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  Obwohl die Südamerikaner als Favorit ins letzte Achtelfinale der WM gehen, erwartet Lorenzo ein Duell auf Augenhöhe. „Die Schweiz ist ein sehr gut organisiertes Team. Sie spielt guten Fußball und hat auch im letzten Drittel starke Spieler. Das wird eine sehr schwere Partie“, betonte der Teamchef.

Kolumbiens Luis Diaz
Kolumbiens Luis Diaz(Bild: AFP/CHANDAN KHANNA)

Für beide Nationen bietet sich jedenfalls die Chance, ein neues Kapitel ihrer WM-Geschichte zu schreiben. Die Schweiz erreichte zuletzt 1954 ein Viertelfinale, Kolumbien steht vor der ersten Teilnahme an der Runde der letzten acht seit 2014. Der Gewinner darf weiter vom ganz großen Überraschungscoup träumen.

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