Warum viele Kryptoanbieter vor dem Aus stehen

„Wir sehen, dass seit Einführung der Regulierung viele Kunden zu uns wechseln, da sie bei einem lizenzierten Anbieter sein wollen“, so Harer. Bybit agiert nur noch mit seiner Tochter Bybit EU, während Bybit Global nicht mehr am heimischen Markt aktiv ist. Um in der EU nun legal anbieten zu können, braucht eine Krypto-Plattform eine Lizenz in einem EU-Land. Wien ist, auch wegen des guten Rufs der heimischen Aufsicht FMA, ein beliebtes Ziel.