Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

EU-Regulatorik

Warum viele Kryptoanbieter vor dem Aus stehen

Wirtschaft
07.07.2026 05:45
Krypto-Analgen werden beliebter und strenger reguliert.
Krypto-Analgen werden beliebter und strenger reguliert.(Bild: nanskyblack/KI-generiert – stock.adobe.com)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Der Bitcoin ist auf einem Tiefstand, das Interesse der Anleger aber weiter groß. Wichtig: Seit Anfang Juli gelten in der EU strengere Regeln für Kryptobörsen. Wer anbieten will, braucht eine sogenannte MiCA-Lizenz, wer nicht, soll vom Markt verschwinden. Das traf sogar die größte Plattform Binance.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hunderte internationale Anbieter buhlen um die Gunst der Krypto-Anleger. Doch seit 1. Juli müssen sie strengere Vorgaben erfüllen. Die MiCA-Verordnung der EU setzt nämlich neue Standards bei Lizenzen, Konsumentenschutz, Transparenz oder Eigenkapital. „Das führt zu einer riesigen Marktbereinigung“, sagt Georg Harer von Bybit, einer der größten Kryptobörsen weltweit und einer der Herausforderer des österreichischen Platzhirschen Bitpanda.

Binance hat keine Lizenz mehr
Ausgerechnet die größte Krypto-Plattform Europa hat es hingegen erwischt, sie hat keine Lizenz in der EU. Binance scheiterte an den neuen MiCA-Vorgaben und darf daher nicht mehr aktiv in der EU anbieten. Binance hat weltweit über 300 Millionen Kunden.

„Wir sehen, dass seit Einführung der Regulierung viele Kunden zu uns wechseln, da sie bei einem lizenzierten Anbieter sein wollen“, so Harer. Bybit agiert nur noch mit seiner Tochter Bybit EU, während Bybit Global nicht mehr am heimischen Markt aktiv ist. Um in der EU nun legal anbieten zu können, braucht eine Krypto-Plattform eine Lizenz in einem EU-Land. Wien ist, auch wegen des guten Rufs der heimischen Aufsicht FMA, ein beliebtes Ziel.

Lesen Sie auch:
Donald Trump mochte Kryptowährungen früher nicht – seit er davon massiv profitiert, ist er Fan.
War einst Kritiker
Trump verdient mit Krypto mehr als 1,4 Mrd. $
01.07.2026
„True Believers“
Krypto-Investoren trotz Abwärtstrend optimistisch
08.06.2026

Derzeit sind zehn Anbieter zugelassen – welche, ist auf der Website der FMA ersichtlich. Bis Jahresende dürften noch einige dazukommen, einiges sei in der Pipeline, heißt es von der Behörde.

In Österreich gilt die strengere Regulatorik ohnehin schon länger, es gab eine Übergangsfrist. Die Änderung ab Juli betrifft vor allem den europäischen Markt. Es wird „scharfgestellt“, ohne Lizenz dürfen Anbieter nicht mehr aktiv am Markt agieren. Anleger dürfen übrigens weiterhin bei ausländischen Kryptobörsen ihr Geld anlegen. Doch sie sollten sich dem Risiko bewusst sein und der geringeren Standards.

Auch Kritik an neuer Regulierung
An MiCA gibt es aber auch Kritik. Ein geringerer Wettbewerb könnte die Spannen der Händler erhöhen und Angebote am Ende teurer machen, Liquidität dürfte fehlen. Kleinere innovative Plattformen hätten es zudem wegen der Vorgaben-Flut schwer. Doch es ist ein logischer Schritt, dass bei zunehmender Etablierung von Krypto-Anlagen auch die Regulatorik genauer wird und es wie bei anderen Finanzdienstleistern einen Rahmen benötigt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
07.07.2026 05:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Magma und Wasser
Philippinen: Explosive Eruption am Vulkan Taal
Stinkende Algen
Miami Beach: Strände mit Unmengen Seetang bedeckt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
256.827 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
119.491 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
91.774 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1130 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1109 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
769 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Mehr Wirtschaft
Strobat GmbH
Nächste Pleite in der Vorarlberger Baubranche
Krone Plus Logo
Industrie-Präsident:
„Haben für den Standort zu wenig weitergebracht!“
EU-Regulatorik
Warum viele Kryptoanbieter vor dem Aus stehen
WhatsApp, Signal & Co.
So viele Chatnachrichten wie noch nie geschrieben
Projekt in Umsetzung
Trotz Nein hält Amazon an Oberösterreich fest
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf