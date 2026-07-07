Erleben Sie NENA und Chris Norman live in Gastein

Mit Chris Norman ergänzt ein Künstler das Programm, dessen Stimme eng mit der Pop- und Rockmusik der 70er und 80er Jahre verbunden ist. Als Frontmann von Smokie feierte er mit Songs wie „Living Next Door to Alice“, „Lay Back in the Arms of Someone“ und „I‘ll Meet You at Midnight“ internationale Erfolge. Als Solokünstler setzte er seine Karriere erfolgreich fort. Sein Hit „Midnight Lady“ wurde zu einem der bekanntesten Songs der 80er Jahre und das Duett „Stumblin‘ In“ mit Suzi Quatro zählt bis heute zu den großen Klassikern seiner Laufbahn.