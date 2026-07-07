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Summer:Sounds 80s

Erleben Sie NENA und Chris Norman live in Gastein

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07.07.2026 05:00
(Bild: Gasteinertal Tourismus GmbH, Gasteiner Bergbahnen,Post Post Hotel Gastein)
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Von Sponsoring

Als Vorband steht an diesem besonderen Konzertabend die Singer-Songwriterin Sharron Levy auf der Bühne. Der Einlass in die Alpenarena Bad Hofgastein erfolgt ab 17:30 Uhr, der Konzertbeginn ist für 18:15 Uhr angesetzt. Tickets sind im Krone Ticketshop und beim Kur- und Tourismusverband Bad Hofgastein erhältlich.

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Nach der krankheitsbedingten Absage von Bonnie Tyler konnte für den Konzertabend am 1. August 2026 in der Alpenarena schnell ein absolut würdiger Ersatz gefunden werden. Der international erfolgreiche Sänger Chris Norman wird gemeinsam mit NENA auf der Bühne stehen. Die Summer:Sounds Gastein 80s Edition wird damit ihrem Namen mehr als gerecht und bringt neben den großen Hits auch das Lebensgefühl der 80er Jahre in die Alpenarena. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. 

(Bild: KTVB_Hofgastein_Marktl_Photography)

Mit Chris Norman ergänzt ein Künstler das Programm, dessen Stimme eng mit der Pop- und Rockmusik der 70er und 80er Jahre verbunden ist. Als Frontmann von Smokie feierte er mit Songs wie „Living Next Door to Alice“, „Lay Back in the Arms of Someone“ und „I‘ll Meet You at Midnight“ internationale Erfolge. Als Solokünstler setzte er seine Karriere erfolgreich fort. Sein Hit „Midnight Lady“ wurde zu einem der bekanntesten Songs der 80er Jahre und das Duett „Stumblin‘ In“ mit Suzi Quatro zählt bis heute zu den großen Klassikern seiner Laufbahn.

(Bild: marcel_brell15)

NENA & Chris Norman: Zwei Stimmen mit internationaler Strahlkraft
Gemeinsam mit NENA entsteht damit ein Konzertabend, der zwei prägende Stimmen einer musikalischen Ära verbindet. NENA kehrt nach ihrem Auftritt beim ersten Summer-Open-Air 2016 nach Bad Hofgastein zurück. Mit „99 Luftballons“, „Leuchtturm“ und „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ schrieb sie deutschsprachige Popgeschichte und prägte ein musikalisches Lebensgefühl, das bis heute nachwirkt.

(Bild: Sarah_Rechbauer)

Als Vorband steht an diesem besonderen Konzertabend die Singer-Songwriterin Sharron Levy auf der Bühne. Der Einlass in die Alpenarena Bad Hofgastein erfolgt ab 17:30 Uhr, der Konzertbeginn ist für 18:15 Uhr angesetzt. Tickets sind im Krone Ticketshop erhältlich.

Tickets & exklusives VIP-Paket gewinnen
Die „Krone“ macht‘s möglich und bringt Sie zum Auftritt von Nena und Chris Norman am 1. August in der Alpenarena in Bad Hofgastein. Wir verlosen hierfür 5x2 Tickets. Damit jedoch noch nicht genug! Zusätzlich verlosen wir auch noch ein VIP-Paket bestehend aus

  • einer Übernachtung im Doppelzimmer für zwei Nächte (31.7 – 2. 8) im Post Post Hotel in Bad Hofgastein. 
  • zwei Konzerttickets,
  • zwei Berg- und Talfahrten der Gasteiner Bergbahnen,
  • zwei Eintritten in die Alpentherme Gastein sowie
  • ein Meet & Greet mit Chris Norman nach dem Konzert! 
Im Post Post Hotel in Bad Hofgastein treffen alpiner Charme und modernes Boutique-Design ...
Im Post Post Hotel in Bad Hofgastein treffen alpiner Charme und modernes Boutique-Design aufeinander. Ein Ort voller Geschichte, entspannter Spa-Momente und kulinarischem Genuss – lässig, stilvoll und eingebettet in die besondere Atmosphäre der Gasteiner Berge.(Bild: ,Post Post Hotel Gastein)

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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