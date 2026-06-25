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Salzburg und Hallein brennen auf ihre Stadtfeste

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25.06.2026 10:30
(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Liebe „Krone“-Leser! Ich wette, auch Sie haben in den vergangenen Tagen des Öfteren einen Blick in die Wetter-Prognose gewagt. Sonnig steht dort geschrieben. So sonnig, dass eine Hitzewarnung damit einhergeht. Das geplante Fest in Mattsee wurde deshalb schon abgesagt. Die Stadt Salzburg und Hallein halten aber weiterhinan ihren Feierlichkeiten fest.

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Mehr als 100 Programmpunkte sind bei dem dreitägigen Stadtfest in der Landeshauptstadt geplant. Zwischen 55.000 und 60.000 Besucher zog es vergangenes Jahr zu den Feierlichkeiten ins Zentrum. Ob das heuer auch so sein wird, bleibt abzuwarten. Denn bis zu 60 Grad Celsius kann es am Domplatz am heißen Asphalt schon gut und gerne bekommen. 

Da motiviert dann auch das vollgepackte Programm mit rund 1000 Künstlern nur bedingt zum Besuch. Aufgefahren hat die Stadt Salzburg jedenfalls wieder allerhand. Was genau, das lesen Sie im verlinkten Artikel.

Lesen Sie auch:
Autos wird es während des Stadtfest-Wochenendes in der Innenstadt nicht geben. Die Staatsbrücke ...
Salzburg und Hallein
Bei diesen Festen geht‘s am Wochenende heiß her
25.06.2026

Auch in Hallein wird gefeiert. Dort sogar bis zwei Uhr in der Früh! Immerhin lässt es sich um diese Uhrzeit dann temperaturmäßig sicher besser aushalten...

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