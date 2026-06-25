Salzburg und Hallein brennen auf ihre Stadtfeste

Mehr als 100 Programmpunkte sind bei dem dreitägigen Stadtfest in der Landeshauptstadt geplant. Zwischen 55.000 und 60.000 Besucher zog es vergangenes Jahr zu den Feierlichkeiten ins Zentrum. Ob das heuer auch so sein wird, bleibt abzuwarten. Denn bis zu 60 Grad Celsius kann es am Domplatz am heißen Asphalt schon gut und gerne bekommen.