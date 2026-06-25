WM LIVE: Tunesien gegen Niederlande ab 1 Uhr LIVE

Nach dem 5:1-Sieg über Schweden geht Ronald Koemans Elf als Gruppenführende in die letzte Partie des Pools F. Gegen die bereits ausgeschiedenen Tunesier sind die Niederländer die klaren Favoriten, trotzdem rechnen sie mit kräftiger Gegenwehr. „Ich erwarte, dass sie mit voller Energie kommen werden, und wir müssen das auch zeigen“, sagte Außenverteidiger Denzel Dumfries, der seiner Mannschaft den Titel zutraut. Brian Brobbey hat sich mit seinem Doppelpack gegen Schweden im Sturm empfohlen. Quinten Timber könnte nach einer Gehirnerschütterung wieder zum Einsatz kommen.