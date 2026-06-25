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Salzburg und Hallein

Bei diesen Festen geht‘s am Wochenende heiß her

Salzburg
25.06.2026 10:10
Autos wird es während des Stadtfest-Wochenendes in der Innenstadt nicht geben. Die Staatsbrücke ...
Autos wird es während des Stadtfest-Wochenendes in der Innenstadt nicht geben. Die Staatsbrücke gehört den Feiernden.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Salzburg und Hallein feiern am Wochenende trotz höchster Hitzewarnstufe ihre Stadtfeste. Mehr als 100 Programmpunkte sind bei den Feierlichkeiten in der Landeshauptstadt geplant.

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Ganze drei Tage lang wird ab Freitag wieder in der Stadt Salzburg gefeiert. Und es geht rund: An die 1000 Künstler sind drei Tage lang beteiligt, ungefähr 100 Programmpunkte wird es bis inklusive Sonntag geben.

Dabei hatten das heurige Stadtfest und seine genaue Dauer und Größe lange gewackelt. Der Grund: Ein paar planerische Hoppalas ließen die Kosten für das erste Stadtfest im Juni vergangenen Jahres explodieren. Statt der veranschlagten 500.000 Euro schlug das dreitägige Fest letztendlich mit 880.000 Euro zu Buche.

Heuer gilt eine strenge Budget-Obergrenze 
Heuer wurde die Budget-Obergrenze auf 710.000 Euro festgesetzt. An Programmpunkten spart die Stadt trotzdem nicht. Eröffnet werden die mehrtägigen Feierlichkeiten am Freitag um 16.30 Uhr von der Coverband ABBA – Swede Sensation am Platzl. Die beiden Dancing-Stars Manuela Stöckl und Florian Gschaider sorgen für Rhythmus. Der sportliche Aspekt steht auch bei diversen anderen Stationen am Programm. So gibt es beispielsweise Salsa-Angebote, Bewegungskurse und eine Kung-Fu-Performance.

In Hallein geht es sportlich zu: etliche Vereine werden dort ihr Können präsentieren.
In Hallein geht es sportlich zu: etliche Vereine werden dort ihr Können präsentieren.(Bild: TVB Hallein/wildbild)

Das Motto „Brücken bauen“ zeigt sich auch im Programm: Rund 40 Prozent davon werden von Künstlerinnen gestaltet. Zudem wird auch Inklusion großgeschrieben. So treten etwa die Mixed-abled Tanzgruppe MAD und die Special Dance Crew auf. Auch die spektakuläre Feuershow auf der Salzach wird es heuer wieder geben.

Hallein feiert wieder am gleichen Wochenende 
Hallein feiert ebenfalls am Samstag beim Stadtfest. Es stehen unter anderem Auftritte der Salzburger Band Please Madame und des Berliner Rappers Megaloh am Kornsteinplatz an. Auch an anderen Ecken der Stadt wird musiziert und kulinarisch aufgetischt. Sportlich zeigen unter anderem der Halleiner Boxclub, Turnverein und Judoclub ihr Können.

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