Bei diesen Festen geht‘s am Wochenende heiß her

Heuer gilt eine strenge Budget-Obergrenze

Heuer wurde die Budget-Obergrenze auf 710.000 Euro festgesetzt. An Programmpunkten spart die Stadt trotzdem nicht. Eröffnet werden die mehrtägigen Feierlichkeiten am Freitag um 16.30 Uhr von der Coverband ABBA – Swede Sensation am Platzl. Die beiden Dancing-Stars Manuela Stöckl und Florian Gschaider sorgen für Rhythmus. Der sportliche Aspekt steht auch bei diversen anderen Stationen am Programm. So gibt es beispielsweise Salsa-Angebote, Bewegungskurse und eine Kung-Fu-Performance.