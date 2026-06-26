55 Millionen €! Bayern München holt DFB-WM-Star

Was sich in den letzten Wochen abgezeichnet hat, ist jetzt fix! Wie mehrere deutsche Medien übereinstimmend berichten, wechselt der deutsche Nationalspieler Nathaniel Brown (23) von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern München.
Der Wechsel des Linksverteidigers wurde demnach bereits am Mittwoch zwischen den Klubs fixiert. Zuletzt buhlten mit Arsenal und Chelsea auch zwei Klubs aus der englischen Premier League um Brown.
Fünftteuerster Transfer in Bayern-Geschichte
Wie der TV-Sender Sky vermeldet, erhält der 23-Jährige in München einen Vertrag über fünf Jahre. Als Ablösesumme wurden 55 Millionen Euro genannt. Brown ist damit der fünftteuerste Transfer in der Geschichte des FC Bayern.
Brown ist aktuell der zweite Neuzugang der Bayern für die kommende Saison. Auch der Transfer des Marokko-Stars Ismael Saibari aus Eindhoven nach München steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits fest.
Der 23-jährige Linksverteidiger stammt aus der Jugend des 1. FC Nürnberg und wechselte im Jänner 2024 für 5,5 Millionen Euro vom Club zu Eintracht Frankfurt.
Für die Frankfurter absolvierte er 75 Pflichtspiele (7 Tore, 13 Vorlagen). Zuvor spielte er bereits 43. Mal (1 Tor, 8 Vorlagen) für die Nürnberger Profis.
Nathaniel Brown ist DIE deutsche WM-Entdeckung
Brown hatte beim 7:1-Kantersieg Deutschlands gegen Curacao für seinen eigenen ersten großen WM-Moment gesorgt. Und das gleich bei der Premiere. „Ich kann das gar nicht beschreiben, ich bin einfach in die Ecke gerannt“, sagte er zum Jubel nach seinem ersten Tor im Nationaltrikot.
Brown hatte erst im Oktober sein Debüt im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gefeiert. Nach nur fünf Länderspielen erkämpfte er sich den Platz in der WM-Startformation. Der Linksverteidiger, der im vergangenen Jahr noch mit der U21-Nationalmannschaft bei der EM teilnahm, rechtfertigte bislang das Vertrauen des Bundestrainers.
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