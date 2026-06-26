55 Millionen €! Bayern München holt DFB-WM-Star

Der 23-jährige Linksverteidiger stammt aus der Jugend des 1. FC Nürnberg und wechselte im Jänner 2024 für 5,5 Millionen Euro vom Club zu Eintracht Frankfurt.

Für die Frankfurter absolvierte er 75 Pflichtspiele (7 Tore, 13 Vorlagen). Zuvor spielte er bereits 43. Mal (1 Tor, 8 Vorlagen) für die Nürnberger Profis.