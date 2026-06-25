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WM-Krimi: Diese Gruppendritten wären jetzt weiter

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
25.06.2026 12:32
Bosnien-Herzegowina hat sich als Gruppendritter bereits für das WM-Sechzehntelfinale ...
Bosnien-Herzegowina hat sich als Gruppendritter bereits für das WM-Sechzehntelfinale qualifiziert.(Bild: AP/Gregory Bull)
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Von krone Sport

Die Gruppenphase der Fußball-WM 2026 biegt auf die Zielgerade ein. Drei der zwölf Gruppen sind bereits abgeschlossen, 13 Nationen haben ihr Ticket für das Sechzehntelfinale gelöst. Besonders spannend bleibt aber der Kampf um die acht Plätze der besten Gruppendritten. Denn auch diese Teams dürfen in die K.-o.-Phase aufsteigen. Hier eine Übersicht …

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Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Bosnien-Herzegowina hat sich dabei als erstes drittplatziertes Team fix für das Sechzehntelfinale qualifiziert. Der 3:1-Erfolg gegen Katar reicht aus, um mit vier Punkten nicht mehr aus den Top Acht verdrängt werden zu können.

Diese Nationen sind bereits im WM-Sechzehntelfinale: Deutschland, Südafrika, Kanada, Schweiz, Marokko, USA, Brasilien, Mexiko, Argentinien, Bosnien-Herzegowina, Norwegen, Frankreich, Kolumbien

Die Rangliste der Gruppendritten in der WM-Gruppenphase:

Schrift fett: Nation im WM-Sechzehntelfinale nach derzeitigem Stand

RangNationSpSUNTorv.Pt
1.Bosnien und Herzegowina31115:64
2.Schweden21016:63
3.Kroatien21013:43
4.Südkorea31022:33
5.Algerien21012:43
6.Paraguay21012:43
7.Schottland31021:43
8.Kap Verde20202:22
9.Belgien20201:12
10.DR Kongo20111:21
11.Ecuador20110:11
12.Senegal20023:60

Hier der WM-Turnierbaum und die Paarungen der K.o.-Phase:

Bei Punktegleichheit der Gruppendritten-Tabelle gelten bei der Fußball-WM 2026 folgende Kriterien:

  • Bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
  • Meiste erzielte Tore aus allen Gruppenspielen
  • Beste Fairplay-Wertung (Spieler und Offizielle) auf Basis der erhaltenen Gelben und Roten Karten
  • Die noch punktgleichen Teams werden anhand der zuletzt veröffentlichten Weltrangliste eingestuft.
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Aktuell liegt Paraguay trotz identischer Torbilanz hinter Algerien. Ausschlaggebend dafür ist die Fairplay-Wertung: Paraguay weist einen Wert von -11 auf, Algerien hingegen nur -1.

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