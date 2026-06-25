WM-Krimi: Diese Gruppendritten wären jetzt weiter

Die Gruppenphase der Fußball-WM 2026 biegt auf die Zielgerade ein. Drei der zwölf Gruppen sind bereits abgeschlossen, 13 Nationen haben ihr Ticket für das Sechzehntelfinale gelöst. Besonders spannend bleibt aber der Kampf um die acht Plätze der besten Gruppendritten. Denn auch diese Teams dürfen in die K.-o.-Phase aufsteigen. Hier eine Übersicht …