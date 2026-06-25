WM-Krimi: Diese Gruppendritten wären jetzt weiter

Die Gruppenphase der Fußball-WM 2026 biegt auf die Zielgerade ein. Drei der zwölf Gruppen sind bereits abgeschlossen, 13 Nationen haben ihr Ticket für das Sechzehntelfinale gelöst. Besonders spannend bleibt aber der Kampf um die acht Plätze der besten Gruppendritten. Denn auch diese Teams dürfen in die K.-o.-Phase aufsteigen. Hier eine Übersicht …
Der Artikel wird laufend aktualisiert.
Bosnien-Herzegowina hat sich dabei als erstes drittplatziertes Team fix für das Sechzehntelfinale qualifiziert. Der 3:1-Erfolg gegen Katar reicht aus, um mit vier Punkten nicht mehr aus den Top Acht verdrängt werden zu können.
Diese Nationen sind bereits im WM-Sechzehntelfinale: Deutschland, Südafrika, Kanada, Schweiz, Marokko, USA, Brasilien, Mexiko, Argentinien, Bosnien-Herzegowina, Norwegen, Frankreich, Kolumbien
Schrift fett: Nation im WM-Sechzehntelfinale nach derzeitigem Stand
|Rang
|Nation
|Sp
|S
|U
|N
|Torv.
|Pt
|1.
|Bosnien und Herzegowina
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|2.
|Schweden
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|3.
|Kroatien
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|4.
|Südkorea
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|5.
|Algerien
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|6.
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|7.
|Schottland
|3
|1
|0
|2
|1:4
|3
|8.
|Kap Verde
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|9.
|Belgien
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|10.
|DR Kongo
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|11.
|Ecuador
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|12.
|Senegal
|2
|0
|0
|2
|3:6
|0
Hier der WM-Turnierbaum und die Paarungen der K.o.-Phase:
Bei Punktegleichheit der Gruppendritten-Tabelle gelten bei der Fußball-WM 2026 folgende Kriterien:
Aktuell liegt Paraguay trotz identischer Torbilanz hinter Algerien. Ausschlaggebend dafür ist die Fairplay-Wertung: Paraguay weist einen Wert von -11 auf, Algerien hingegen nur -1.
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