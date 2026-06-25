WM LIVE: Japan gegen Schweden ab 1 Uhr LIVE

Während die Schweden keine Sorgen im Sturm haben, zeigten sie gegen die Niederlande Schwächen in der Abwehr. „Wir müssen als Team kompakter verteidigen“, forderte Trainer Graham Potter und ergänzte: „Wenn wir gegen Japan zu große Räume verteidigen müssen, dann wird es ein anstrengender Tag.“ Laut dem gebürtigen Engländer sei das Problem für die Mannschaft, die richtige Balance zwischen Angriff und Verteidigung zu finden.