WM LIVE: Japan gegen Schweden ab 1 Uhr LIVE

Letzter Gruppenspieltag bei der Fußball-WM. Japan trifft auf Schweden, wir berichten ab 1 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Japan reicht ein Punkt, um in die K.o.-Runde aufzusteigen. Selbst bei einer Niederlage haben sie mit schon vier Zählern gute Chancen, als einer der besten acht Gruppendritten weiterzukommen.
Die Asiaten sind vor Schwedens Top-Sturm mit Alexander Isak und Viktor Gyökeres gewarnt. „Sie sind ohne Zweifel zwei der stärksten Stürmer in diesem Turnier. Wir müssen sie stören und ihnen das Leben schwer machen“, sagte Japans Verteidiger Shogo Taniguchi.
Während die Schweden keine Sorgen im Sturm haben, zeigten sie gegen die Niederlande Schwächen in der Abwehr. „Wir müssen als Team kompakter verteidigen“, forderte Trainer Graham Potter und ergänzte: „Wenn wir gegen Japan zu große Räume verteidigen müssen, dann wird es ein anstrengender Tag.“ Laut dem gebürtigen Engländer sei das Problem für die Mannschaft, die richtige Balance zwischen Angriff und Verteidigung zu finden.
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