Nagelsmann bedient: „Das war zu viel Freestyle“

Deutschlands Niederlage gegen Ecuador am Donnerstag hatte zwar keine Folgen, weil der erste Gruppenplatz schon vorher feststand, dennoch war DFB-Teamchef Julian Nagelsmann nach dem Spiel alles andere als happy: „Das war zu viel Freestyle nach der Führung.“
Deutschland führte dank Sane (2.) sehr früh, kassierte wenige Minuten später aber den Ausgleich. „Es ist sehr ärgerlich, dass wir den Gegner wieder ins Spiel zurückholen. Wenn wir so früh führen, müssen wir das souveräner spielen“, sagte Nagelsmann im ARD-Interview.
Man müsse nach einer Führung strukturierter bleiben, mehr Ruhe ausstrahlen. „Die Ballverlustrate war viel zu hoch“, ärgerte sich der Teamchef, der gleichzeitig den Gegner für eine „gute Körperlichkeit“ lobte.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.