ÖFB-Team, aufgepasst: So stoppen wir morgen Yamal

Spaniens Superstar unter der Daten-Lupe! Im Doppelpass mit „Opta“ hat sportkrone.at Lamine Yamal durch die Analyse-Maschinerie gedrechselt, um dem Phänomen zumindest ansatzweise auf die Schliche zu kommen. So könnten ihn das ÖFB-Team im WM-Sechzehntelfinale stoppen.