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„Lethal Weapon“-Star Danny Glover hat Alzheimer

Society International
01.07.2026 15:13
Danny Glover sprach mit mehreren US-Medien offen über seine Alzheimer-Erkrankung.
Danny Glover sprach mit mehreren US-Medien offen über seine Alzheimer-Erkrankung.(Bild: APA/AFP/Valery HACHE)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Als knallharter Actionstar in den „Lethal Weapon“-Filmen an der Seite von Mel Gibson hat Danny Glover seine Fans begeistert. Am Donnerstag sprach der Schauspieler nun offen über ein persönliches Schicksal: Bei ihm wurde Alzheimer diagnostiziert.

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Die Diagnose habe er „nicht lange nach“ der Oscarverleihung im Jahr 2022 gestellt, erklärte Glover in der US-Show „Today“. Damals hatte der heute 79-Jährige den Ehrenoscar erhalten.

Tochter als große Stütze
„In gewisser Weise kann ich damit leben“, meinte der Hollywoodstar im voraufgezeichneten Gespräch, räumte aber ein: „Ich bin sicher, dass sich die Dinge im weiteren Verlauf ändern und anders gestalten werden.“ Seine Familie, die ihm „absolut den Rücken stärkt“, sei seine größte Stütze, so Glover weiter.

Auf Instagram teilte die „Today“-Show das berührende Interview mit Danny Glover:

Tochter Mandisa betonte im Gespräch mit „Today“ unterdessen, dass es ihrem Vater wichtig gewesen sei, „die Kontrolle über seine eigene Lebensgeschichte“ zu behalten. „Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Welcher Zeitpunkt wäre besser geeignet als der jetzige, damit er für sich selbst spricht?“

Nicht nur für ihren Vater, sondern auch für sein Umfeld sei es wichtig, dass offen mit dem Thema umgegangen wird. „Weil die Leute manchmal Fragen stellen – und ich möchte nicht unehrlich sein und sagen: ,Oh ja, alles ist in Ordnung. Es ist alles bestens‘“, so Glovers Tochter.

„Gibt Momente, die ich niemals vergessen werde“
Auch in der aktuellen Ausgabe des „People“-Magazins sprach Glover über seine Alzheimer-Erkrankung. „Ich habe im Kopf noch nicht alle Aspekte davon akzeptiert“, sagte er über seine Diagnose. „Es gibt Momente, an die man sich immer wieder aufs Neue erinnert und die bestätigen sollen, dass man sich Dinge merken kann. Und es gibt Momente, die ich niemals vergessen werde.“

Danny Glover schrieb an der Seite von Mel Gibson in der „Lethal Weapon“-Reihe Filmgeschichte.
Danny Glover schrieb an der Seite von Mel Gibson in der „Lethal Weapon“-Reihe Filmgeschichte.(Bild: APA/APA-Images / Mary Evans / SILVER PICTURES)

Es sei nicht immer leicht gewesen, sich mit der Diagnose abzufinden, gestand Glover dem Promi-Magazin zudem, denn das bedeute „in gewisser Weise anzuerkennen, dass es einem selbst widerfährt, und zugleich, dass es Millionen von Menschen gibt, die darunter leiden.“

„Das Leben geht weiter“
Gleichzeitig wolle er sich von seiner Krankheit nicht unterkriegen lassen, so Glover. „Ich habe nicht das Gefühl, dass es das Ende meines Lebens ist. Es gibt noch etwas zu tun.“ Deshalb wollen der Schauspieler und seine Familie weiterhin gemeinsam mit seinem Arzt Behandlungsoptionen ausloten. Ziel sei es vor allem, Glover ein bestmögliches Leben zu ermöglichen.

„Ich habe immer noch meine Tochter, ich habe Freunde. Ich möchte einfach sagen: Das Leben geht weiter“, zeigte sich der Hollywoodstar am Ende des Gesprächs kämpferisch.

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Kultrolle in „Lethal Weapon“
Auch in der Vergangenheit ging Glover mit gesundheitlichen Problemen immer offen um. Der Hollywoodstar kämpfte zwei Jahrzehnte gegen Epilepsie, hatte seinen ersten Anfall bereits mit 15 Jahren. 

Danny Glover spielte in zahlreichen Hollywood-Produktionen mit, etwa in „Die Farbe Lila“, „Jumanji“ oder „The Royal Tenenbaums“. Seine berühmteste Rolle war jedoch die des Roger Murtaugh in der „Lethal Weapon“-Filmreihe.

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