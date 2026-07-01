„Lethal Weapon“-Star Danny Glover hat Alzheimer

„Gibt Momente, die ich niemals vergessen werde“

Auch in der aktuellen Ausgabe des „People“-Magazins sprach Glover über seine Alzheimer-Erkrankung. „Ich habe im Kopf noch nicht alle Aspekte davon akzeptiert“, sagte er über seine Diagnose. „Es gibt Momente, an die man sich immer wieder aufs Neue erinnert und die bestätigen sollen, dass man sich Dinge merken kann. Und es gibt Momente, die ich niemals vergessen werde.“