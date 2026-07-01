LIVE: Sinner holt auch Satz 2, wenn auch mit Mühe!

Angenehmere Temperaturen in London

Bei deutlich angenehmeren Temperaturen in London hatte Sinner gegen einen gut aufspielenden Kecmanovic erhebliche Probleme. Im Tiebreak des dritten Durchgangs wehrte Kecmanovic einen Satzball spektakulär ab und brachte Sinner mit dem zweiten Satzgewinn in Bedrängnis. Die fehlende Matchpraxis war dem Italiener anzumerken. Ohne ein Vorbereitungsturnier auf Rasen war der Südtiroler angereist.