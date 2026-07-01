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Wimbledon-TICKER

LIVE: Sinner holt auch Satz 2, wenn auch mit Mühe!

Tennis
01.07.2026 16:18
Jannik Sinner
Jannik Sinner(Bild: AFP/GLYN KIRK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweite Runde beim Rasen-Klassiker in Wimbledon: Der Italiener Jannik Sinner muss gegen den Portugiesen Nuno Borges ran. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Für Sinner war Runde 1 kein Spaziergang gewesen. Zwischenzeitlich drohte dem Titelverteidiger nach dem Scheitern in Paris auch in London ein frühes Aus. Bei den French Open war Sinner bei großer Hitze körperlich eingebrochen und nach 2:0-Satz- sowie 5:1-Führung im dritten Satz in der zweiten Runde gescheitert.

Angenehmere Temperaturen in London 
Bei deutlich angenehmeren Temperaturen in London hatte Sinner gegen einen gut aufspielenden Kecmanovic erhebliche Probleme. Im Tiebreak des dritten Durchgangs wehrte Kecmanovic einen Satzball spektakulär ab und brachte Sinner mit dem zweiten Satzgewinn in Bedrängnis. Die fehlende Matchpraxis war dem Italiener anzumerken. Ohne ein Vorbereitungsturnier auf Rasen war der Südtiroler angereist.

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