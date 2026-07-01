Ukraine: So leben Drohnenpiloten im Untergrund

Lügendetektoren für neue Rekruten

Um seine wahre Aufgabe zu verschleiern, postet Woron auf der Seite seiner ehemaligen Armeeeinheit, als diene er weiter dort. „Alle meine Verwandten und Freunde glauben, ich sei noch bei den Spezialkräften (...). Die Leute stellen sich uns als eine Art Kommando in Tarnkleidung vor, aber in Wirklichkeit laufen wir in Jeans und Hemd herum“, sagte der Soldat zur AFP. In der Öffentlichkeit werde nicht über Einsätze gesprochen, Wörter wie „Start“ oder „Flügel“ seien tabu. Wenn Streitkräfte verdächtigt werden, dass sie Informationen durchsickern haben lassen, werden sie mit Lügendetektoren überprüft. Das wird auch bei neuen Rekrutinnen und Rekruten gemacht.