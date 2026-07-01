Abschied von der „Grande Dame“ des Naturschutzes

Hildegard Breiner leiht der Natur, der Umwelt und der Artenvielfalt seit einer gefühlten Ewigkeit ihre starke Stimme. Das gilt für Vorarlberg, aber auch weit über die Grenzen des Landes hinaus. Sie schloss sich früh verschiedenen Gruppen an, die sich für die Umwelt bewegen. Ihr Ziel war immer klar: Sie will die Natur erhalten, moderne Projekte für das Klima und die biologische Vielfalt fördern, erneuerbare Energien vorantreiben und Atomkraft verhindern. Bereits seit 1987 arbeitet sie aktiv im Vorstand des Naturschutzbundes mit, ab 1995 lenkte sie die Geschicke des Vereins als Obfrau. Ihr Lebensmotto lautet dabei stets: „Ausdauer ist die Macht der Ohnmächtigen.“