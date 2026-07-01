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Hartberg und Stürmer gehen getrennte Wege

Fußball National
01.07.2026 15:20
Patrik Mijic (li.) hat keine Zukunft mehr in Hartberg.
Patrik Mijic (li.) hat keine Zukunft mehr in Hartberg.(Bild: GEPA)
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Von Steirerkrone

Das passt nicht mehr! Stürmer Patrik Mijic und der TSV Hartberg gehen getrennte Wege. Der Legionär, der zuletzt aus der Oststeiermark schon nach Griechenland verliehen war, kehrt in seine Heimat Kroatien zurück.

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Patrik Mijic und Hartberg – das hatte schon auch seine guten Seiten! 54 Spiele absolvierte der 27-jährige Mittelstürmer für die Oststeirer, in denen ihm nicht weniger als 23 Tore und neun Assists gelangen. Keine allzu schlechte Bilanz! Vor allem im ÖFB-Cup zeigte der Kroate auf: Am Weg ins Finale der Hartberger 2025 steuerte er sechs Tore und vier Assists bei, gesamt traf Mijic zehnmal in nur neun Cup-Spielen für Hartberg! 2024/25 war ohnehin eine herausragende Saison, mit gesamt 18 Toren für den Legionär.

2024/25 zeigte Mijic, was er vor dem Tor drauf hat.
2024/25 zeigte Mijic, was er vor dem Tor drauf hat.(Bild: GEPA)
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Jetzt ist seine Zeit in der Oststeiermark aber auch vertraglich abgelaufen. „Als ich ihn damals geholt habe, haben wir ein ganz anderes System gespielt“, erklärte zuletzt TSV-Trainer Markus Schopp, der in seinem neuen Kader, der gerade aufgebaut wird, keinen Platz mehr für Mijic findet. Nach einer wenig erfolgreichen Leihe nach Griechenland zu Kifisia kehrt Mijic jetzt nach Kroatien, zu HNK Gorica zurück.

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