Hartberg und Stürmer gehen getrennte Wege

Patrik Mijic und Hartberg – das hatte schon auch seine guten Seiten! 54 Spiele absolvierte der 27-jährige Mittelstürmer für die Oststeirer, in denen ihm nicht weniger als 23 Tore und neun Assists gelangen. Keine allzu schlechte Bilanz! Vor allem im ÖFB-Cup zeigte der Kroate auf: Am Weg ins Finale der Hartberger 2025 steuerte er sechs Tore und vier Assists bei, gesamt traf Mijic zehnmal in nur neun Cup-Spielen für Hartberg! 2024/25 war ohnehin eine herausragende Saison, mit gesamt 18 Toren für den Legionär.