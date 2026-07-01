Kim Kardashian zeigt ihre wohl winzigsten Bikinis!

Weniger Stoff geht kaum! Kim Kardashian sorgt mit ihrem neuesten Instagram-Photo-Drop einmal mehr für Aufsehen. Die Reality-Queen präsentiert die neuesten Mikrobikinis ihrer „Fits Everybody“-Kollektion für ihr Label SKIMS – und bei den Bildern dürften sich viele denken: Da hätten zwei Briefmarken wohl auch gereicht.
Ausgerechnet „Fits Everybody“ – also „Passt jedem“ – heißt die neue Kollektion. Und tatsächlich könnte Kardashian damit sogar recht haben. Bei der Stoffmenge dürfte es ziemlich egal sein, welche Größe man trägt, denn viel bedeckt wird ohnehin nicht.
Mehr Haut als Stoff
Schon auf den ersten Bildern posiert Kardashian in einem extrem knappen Bikini im Animal-Print. Das Triangel-Top besteht praktisch nur aus zwei winzigen Stoffdreiecken, die ihre Brustwarzen gerade noch bedecken. Zwischen den Cups sitzt ein kleines Schleifchen, das dem Look einen verspielten Touch verleihen soll. Auch der dazu passende Tanga fällt ultraknapp aus und wird links und rechts ebenfalls von kleinen Schleifen geziert.
In diesem hier eingebundenen Posting präsentiert Kim Kardashian ihre wohl winzigsten Bikinis:
Auf weiteren Fotos tauscht die 45-Jährige den String gegen ein Bikinihöschen mit etwas mehr Stoff. Doch lange hält die Zurückhaltung nicht an: Kurz darauf präsentiert sie sich bereits im nächsten Hingucker – einem leuchtend pinkfarbenen Mikrobikini, dessen Oberteil den Underboob-Trend auf die Spitze treibt.
Die langen, glänzenden Haare fallen Kardashian lässig über die Schultern. Wirklich ins Auge stechen aber ihre kaum bedeckten Kurven. Genau darüber diskutieren ihre Millionen Fans jetzt im Netz.
„Das Top ist ein Scherz“
Während einige Fans den freizügigen Look feiern, zeigen sich viele andere alles andere als begeistert. Vor allem das pinke Bikinioberteil sorgt für reichlich Spott.
„Das Top ist ein Scherz“, schreibt ein User. Andere finden, Kardashians Brüste würden darin „sehr unkomfortabel“ aussehen. Wieder andere fragen sich: „Wie kann das überhaupt noch ein BH sein?“ Ein weiterer Kommentar vergleicht das Oberteil mit einem straff gespannten Gummiband, das jeden Moment reißen könnte. Für manche steht fest: „Das kann doch niemand tragen.“
Kim weiß genau, wie sie Schlagzeilen macht
Ob Bewunderung oder Spott – Kim Kardashian erreicht mit ihren neuen SKIMS-Bikinis genau das, was sie wohl beabsichtigt hat: Aufmerksamkeit. Kaum waren die Fotos online, wurde über die winzigen Zweiteiler diskutiert.
Und genau darin liegt wohl das Erfolgsrezept der Unternehmerin: Mit möglichst wenig Stoff produziert sie möglichst viele Schlagzeilen.
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