Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Passt jedem“?

Kim Kardashian zeigt ihre wohl winzigsten Bikinis!

Society International
01.07.2026 15:38
Winzige Stoffstücke, große Aufmerksamkeit: Kim Kardashian präsentiert ihren Leo- und ...
Winzige Stoffstücke, große Aufmerksamkeit: Kim Kardashian präsentiert ihren Leo- und Neon-Bikini.(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/kimkardashian)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Weniger Stoff geht kaum! Kim Kardashian sorgt mit ihrem neuesten Instagram-Photo-Drop einmal mehr für Aufsehen. Die Reality-Queen präsentiert die neuesten Mikrobikinis ihrer „Fits Everybody“-Kollektion für ihr Label SKIMS – und bei den Bildern dürften sich viele denken: Da hätten zwei Briefmarken wohl auch gereicht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ausgerechnet „Fits Everybody“ – also „Passt jedem“ – heißt die neue Kollektion. Und tatsächlich könnte Kardashian damit sogar recht haben. Bei der Stoffmenge dürfte es ziemlich egal sein, welche Größe man trägt, denn viel bedeckt wird ohnehin nicht.

Mehr Haut als Stoff
Schon auf den ersten Bildern posiert Kardashian in einem extrem knappen Bikini im Animal-Print. Das Triangel-Top besteht praktisch nur aus zwei winzigen Stoffdreiecken, die ihre Brustwarzen gerade noch bedecken. Zwischen den Cups sitzt ein kleines Schleifchen, das dem Look einen verspielten Touch verleihen soll. Auch der dazu passende Tanga fällt ultraknapp aus und wird links und rechts ebenfalls von kleinen Schleifen geziert.

In diesem hier eingebundenen Posting präsentiert Kim Kardashian ihre wohl winzigsten Bikinis:

Auf weiteren Fotos tauscht die 45-Jährige den String gegen ein Bikinihöschen mit etwas mehr Stoff. Doch lange hält die Zurückhaltung nicht an: Kurz darauf präsentiert sie sich bereits im nächsten Hingucker – einem leuchtend pinkfarbenen Mikrobikini, dessen Oberteil den Underboob-Trend auf die Spitze treibt.

Die langen, glänzenden Haare fallen Kardashian lässig über die Schultern. Wirklich ins Auge stechen aber ihre kaum bedeckten Kurven. Genau darüber diskutieren ihre Millionen Fans jetzt im Netz.

„Das Top ist ein Scherz“
Während einige Fans den freizügigen Look feiern, zeigen sich viele andere alles andere als begeistert. Vor allem das pinke Bikinioberteil sorgt für reichlich Spott.

Kardashians außergewöhnliches Top sorgt in den sozialen Medien für Spott und Diskussionen: Viele ...
Kardashians außergewöhnliches Top sorgt in den sozialen Medien für Spott und Diskussionen: Viele User halten das Design für unpraktisch, vergleichen es mit einem gespannten Gummiband und zweifeln, ob das Oberteil überhaupt alltagstauglich ist.(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/kimkardashian)

„Das Top ist ein Scherz“, schreibt ein User. Andere finden, Kardashians Brüste würden darin „sehr unkomfortabel“ aussehen. Wieder andere fragen sich: „Wie kann das überhaupt noch ein BH sein?“ Ein weiterer Kommentar vergleicht das Oberteil mit einem straff gespannten Gummiband, das jeden Moment reißen könnte. Für manche steht fest: „Das kann doch niemand tragen.“

Lesen Sie auch:

Will Ferrell posiert als sein Alter-Ego Lonnie Hawkins in Schlüpfern von Kim Kardashians Marke ...
Schlüpfer-Wahnsinn!
Will Ferrell sorgt als Kardashian-Model für Lacher
Schlüpfer-Wahnsinn!
Will Ferrell sorgt als Kardashian-Model für Lacher
Hailey Bieber schlüpfte für Kim Kardashian in deren neueste Unterwäsche-Kollektion. 
Der nächste Werbe-Coup
Hailey Biebers Po wirbt für Kim Kardashians Tangas
Der nächste Werbe-Coup
Hailey Biebers Po wirbt für Kim Kardashians Tangas
Amelia Gray heizt Kim Kardashians Fans in der neuen Skims-Kampagne ein.
Heiße Skims-Kampagne
Kim Kardashian zieht Topmodel Amelia Gray aus
Heiße Skims-Kampagne
Kim Kardashian zieht Topmodel Amelia Gray aus
Kim Kardashian feiert jetzt auch am Broadway ihr großes Debüt.
Neuer Karriere-Schritt
Kim Kardashian produziert jetzt Broadway-Stück
Neuer Karriere-Schritt
Kim Kardashian produziert jetzt Broadway-Stück
Kim Kardashian (l.) nahm neben Lewis Hamilton (r.) auf dem Beifahrersitz Platz.
Lewis Hamilton:
Drift-Spaß in Tokio – mit Kim Kardashian an Bord
Lewis Hamilton:
Drift-Spaß in Tokio – mit Kim Kardashian an Bord
Kim Kardashian muss im Streit um eine Schweigevereinbarung rund um ihr Sextape nachgeben.
Streit mit Ex-Lover
Kim Kardashian erlitt Sextape-Schlappe vor Gericht
Streit mit Ex-Lover
Kim Kardashian erlitt Sextape-Schlappe vor Gericht

Kim weiß genau, wie sie Schlagzeilen macht
Ob Bewunderung oder Spott – Kim Kardashian erreicht mit ihren neuen SKIMS-Bikinis genau das, was sie wohl beabsichtigt hat: Aufmerksamkeit. Kaum waren die Fotos online, wurde über die winzigen Zweiteiler diskutiert.

Und genau darin liegt wohl das Erfolgsrezept der Unternehmerin: Mit möglichst wenig Stoff produziert sie möglichst viele Schlagzeilen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
01.07.2026 15:38
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Kim Kardashian
Instagram
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
157.914 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
140.049 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Vorarlberg
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
135.720 mal gelesen
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1491 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1211 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
988 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Mehr Society International
Hollywood-Sensation
Mega-Gage! Demi Moore sahnt mit Serien-Rolle ab
„Passt jedem“?
Kim Kardashian zeigt ihre wohl winzigsten Bikinis!
Emotionales Geständnis
„Lethal Weapon“-Star Danny Glover hat Alzheimer
007-Insidern packt aus
Darum werden Elordi & Dua Lipas Mann niemals Bond
Hochzeit mit Showgirl
Sänger Al Bano sagt mit 83 Jahren noch einmal „Si“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf