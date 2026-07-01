Kim Kardashian zeigt ihre wohl winzigsten Bikinis!

Mehr Haut als Stoff

Schon auf den ersten Bildern posiert Kardashian in einem extrem knappen Bikini im Animal-Print. Das Triangel-Top besteht praktisch nur aus zwei winzigen Stoffdreiecken, die ihre Brustwarzen gerade noch bedecken. Zwischen den Cups sitzt ein kleines Schleifchen, das dem Look einen verspielten Touch verleihen soll. Auch der dazu passende Tanga fällt ultraknapp aus und wird links und rechts ebenfalls von kleinen Schleifen geziert.