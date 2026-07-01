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Mega-Gage! Demi Moore sahnt mit Serien-Rolle ab

Society International
01.07.2026 16:00
Demi Moore hat die Gage für ihre Serien-Rolle in „Landman“ neu ausverhandelt – mit Erfolg! Die ...
Demi Moore hat die Gage für ihre Serien-Rolle in „Landman“ neu ausverhandelt – mit Erfolg! Die Schauspielerin spielt nun in der obersten Gagen-Liga Hollywoods mit.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris)
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Von Christian Thiele

Wenn es nach ihrer Oscar-Nominierung noch eines Beweises bedurft hätte, dass sie (alte) neue Höhen erreicht hat … Die Branche staunt über den neuen Vertrag, den Demi Moore für die dritte Staffel ihrer Erfolgsserie „Landman“ jetzt neu aushandeln konnte. Denn mit diesem spielt sie in der obersten Gagen-Liga Hollywoods mit.

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In den ersten beiden Staffeln hatte Moore mit geschätzten 300.000 Dollar pro Folge im Gagen-Mittelfeld gelegen. Doch nun konnte die 63-Jährige ihren Vertrag für die zukünftige dritte Staffel neu ausverhandeln.

Gagen-Thron erklommen
Laut der Hollywood-Webseite „Deadline“ soll sie zwischen 740.000 und 770.000 Dollar pro Folge erhalten. Damit würde sie ebenso viel verdienen wie der Hauptdarsteller Billy Bob Thornton, der in der Serie den Krisenmanager eines texanischen Öl-Unternehmen spielt.

Demi Moore mit ihren „Landman“-Kollegen Ali Larter und Billy Bob Thornton
Demi Moore mit ihren „Landman“-Kollegen Ali Larter und Billy Bob Thornton(Bild: APA/AFP/Ben STANSALL)

Zum Vergleich: Moores Kollegin Ali Larter, die Thorntons Ex-Frau spielt, konnte ihre Gage zwar ebenfalls erhöhen, aber „nur“ auf 350.000 Dollar pro Folge.

Von Neben- zur Hauptrolle
In der ersten Staffel hatte Moore als Cami, der Ehefrau des milliardenschweren Ölunternehmers Monty Miller (gespielt von Jon Hamm), nicht mehr als eine glorifizierte Nebenrolle.

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Seit Beginn der zweiten Staffel rückte sie durch den Tod ihres Serien-Ehemannes in den Mittelpunkt und entwickelte sich mit der Hilfe von Berater Tommy Norris (Thornton) zur zentralen Machtfigur im texanischen Ölgeschäft.

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