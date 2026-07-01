Mega-Gage! Demi Moore sahnt mit Serien-Rolle ab

Wenn es nach ihrer Oscar-Nominierung noch eines Beweises bedurft hätte, dass sie (alte) neue Höhen erreicht hat … Die Branche staunt über den neuen Vertrag, den Demi Moore für die dritte Staffel ihrer Erfolgsserie „Landman“ jetzt neu aushandeln konnte. Denn mit diesem spielt sie in der obersten Gagen-Liga Hollywoods mit.