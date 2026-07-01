Unwetter lassen Prämien bei Versicherung steigen

Weil Starkregen immer häufiger wird, müssen Kunden bis zu ein Prozent mehr Versicherungsprämie zahlen. Bei der Wiener Städtischen boomen zudem private Krankenversicherungen sowie die Altersvorsorge. Der Versicherer sucht in Oberösterreich 55 neue Mitarbeiter.
„Wir haben heuer schon die dreifache Summe an Versicherungsleistungen für Naturkatastrophen ausbezahlt wie im gesamten Vorjahr. Das größte Thema in Oberösterreich ist dabei der Starkregen“, sagt Klaus Riener, seit Jahresbeginn Landesdirektor der Wiener Städtischen.
In Summe 2,9 Millionen Euro zahlte die Versicherung heuer bereits wegen Schäden infolge von Naturkatastrophen aus – und die Hochsaison der schweren Sommer-Unwetter steht erst bevor. Die Klimakrise und ihre Auswirkungen sind somit auch in der Versicherungsbranche spürbar. Und in weiterer Folge auch bei den Kunden: Die Versicherungsprämien werden in der Regel jedes Jahr erhöht – „ein halbes bis ein Prozent der Prämienerhöhungen ist auf die Steigerung von Unwettern zurückzuführen“, sagt Ralph Müller, CEO der Wiener Städtischen in Österreich.
Immer mehr Jüngere sorgen vor
Weitere Trends: Die private Krankenversicherung boomt ebenso wie die Altersvorsorge. „Vor allem Jüngere merken zunehmend, dass sie sich nicht allein auf die staatliche Pension verlassen sollten“, sagt Müller.
Die Wiener Städtische verzeichnete in Oberösterreich im Vorjahr Prämieneinnahmen von knapp 500 Millionen Euro – das entspricht laut eigenen Angaben einem Marktanteil von fast 15 Prozent.
Die Versicherung hat in Oberösterreich aktuell 329 Mitarbeiter. Wegen des geplanten Wachstums und eines anstehenden Generationenwechsels werden bis Jahresende 55 neue Mitarbeiter sowie zehn Lehrlinge gesucht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.