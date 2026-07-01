Unwetter lassen Prämien bei Versicherung steigen

In Summe 2,9 Millionen Euro zahlte die Versicherung heuer bereits wegen Schäden infolge von Naturkatastrophen aus – und die Hochsaison der schweren Sommer-Unwetter steht erst bevor. Die Klimakrise und ihre Auswirkungen sind somit auch in der Versicherungsbranche spürbar. Und in weiterer Folge auch bei den Kunden: Die Versicherungsprämien werden in der Regel jedes Jahr erhöht – „ein halbes bis ein Prozent der Prämienerhöhungen ist auf die Steigerung von Unwettern zurückzuführen“, sagt Ralph Müller, CEO der Wiener Städtischen in Österreich.