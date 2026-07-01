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Unwetter lassen Prämien bei Versicherung steigen

Oberösterreich
01.07.2026 15:15
Unwetter wie jenes in Vöcklabruck am Montagabend nehmen zu.
Unwetter wie jenes in Vöcklabruck am Montagabend nehmen zu.(Bild: FF Vöcklabruck)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Weil Starkregen immer häufiger wird, müssen Kunden bis zu ein Prozent mehr Versicherungsprämie zahlen. Bei der Wiener Städtischen boomen zudem private Krankenversicherungen sowie die Altersvorsorge. Der Versicherer sucht in Oberösterreich 55 neue Mitarbeiter.

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„Wir haben heuer schon die dreifache Summe an Versicherungsleistungen für Naturkatastrophen ausbezahlt wie im gesamten Vorjahr. Das größte Thema in Oberösterreich ist dabei der Starkregen“, sagt Klaus Riener, seit Jahresbeginn Landesdirektor der Wiener Städtischen.

In Summe 2,9 Millionen Euro zahlte die Versicherung heuer bereits wegen Schäden infolge von Naturkatastrophen aus – und die Hochsaison der schweren Sommer-Unwetter steht erst bevor. Die Klimakrise und ihre Auswirkungen sind somit auch in der Versicherungsbranche spürbar. Und in weiterer Folge auch bei den Kunden: Die Versicherungsprämien werden in der Regel jedes Jahr erhöht – „ein halbes bis ein Prozent der Prämienerhöhungen ist auf die Steigerung von Unwettern zurückzuführen“, sagt Ralph Müller, CEO der Wiener Städtischen in Österreich.

Klaus Riener ist seit Jahresbeginn neuer Landesdirektor der Wiener Städtischen in OÖ.
Klaus Riener ist seit Jahresbeginn neuer Landesdirektor der Wiener Städtischen in OÖ.(Bild: Ludwig Schedl)

Immer mehr Jüngere sorgen vor
Weitere Trends: Die private Krankenversicherung boomt ebenso wie die Altersvorsorge. „Vor allem Jüngere merken zunehmend, dass sie sich nicht allein auf die staatliche Pension verlassen sollten“, sagt Müller.

Die Wiener Städtische verzeichnete in Oberösterreich im Vorjahr Prämieneinnahmen von knapp 500 Millionen Euro – das entspricht laut eigenen Angaben einem Marktanteil von fast 15 Prozent.

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Die Versicherung hat in Oberösterreich aktuell 329 Mitarbeiter. Wegen des geplanten Wachstums und eines anstehenden Generationenwechsels werden bis Jahresende 55 neue Mitarbeiter sowie zehn Lehrlinge gesucht.

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