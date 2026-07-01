Hautausschläge nach Sprung in Kärntner Badesee

„Können sich auch in Haut einbohren“

„Die Zerkarien-Dermatitis wird von Larven von Saugwürmern der Gattung Trichobilharzia verursacht und kann im Sommer nach dem Baden in freien Gewässern auftreten. Normalerweise befallen die Larven Wasservögel, -tiere und -schnecken“, heißt es auf der Seite vom Bundesministerium. „Die Larven können sich in warmen Gewässern fälschlicherweise aber auch in die Haut von Menschen einbohren und eine juckende allergische Hautreaktion auslösen.“