Hautausschläge nach Sprung in Kärntner Badesee

Besonders in der derzeit lang anhaltenden Hitzeperiode gönnen sich viele einen Sprung ins kühle Nass. Doch nun klagten einige über Badedermatitis – einen auftretenden Hautausschlag – nach einem Besuch in einem Kärntner Badesee.
Damit rechnen die Gäste nach einer Abkühlung in heimischen Seen wohl nicht. Stark auftretender Juckreiz, kleine rote Punkte. Es handelt sich um Badedermatitis. Damit haben derzeit mehrere Gäste des Badesees in Greifenburg zu kämpfen.
„Können sich auch in Haut einbohren“
„Die Zerkarien-Dermatitis wird von Larven von Saugwürmern der Gattung Trichobilharzia verursacht und kann im Sommer nach dem Baden in freien Gewässern auftreten. Normalerweise befallen die Larven Wasservögel, -tiere und -schnecken“, heißt es auf der Seite vom Bundesministerium. „Die Larven können sich in warmen Gewässern fälschlicherweise aber auch in die Haut von Menschen einbohren und eine juckende allergische Hautreaktion auslösen.“
Der Befall sei laut dem Ministerium oberflächlich und wird als ungefährlich angesehen, da der Mensch einen Fehlwirt darstellt. „Die Zerkarien können nicht weiter in den Körper vordringen und sterben ab.“
Auch die Gemeinde will aufklären
„Die Wasserqualität unseres Badesees wird vom Land Kärnten regelmäßig geprüft und die Werte sind allesamt vorbildlich!“, betont Bürgermeister Josef Brandner. Das Auftreten von Zerkarien habe keinerlei Auswirkungen auf die Qualität des Wassers. „Wir bitten unsere Badegäste um Verständnis – der Badesee Greifenburg ist eine Naturbadeanlage. Auf das Ansiedeln von Wasservögeln haben wir keinen Einfluss.“
Brandner bittet darum, auf die Fütterung von Enten zu verzichten und gibt weitere Tipps: „Das Verwenden von wasserfesten Sonnenschutzmitteln, Abduschen nach dem Badegang und das Abtrocknen nach der Dusche helfen, Badedermatitis zu vermeiden!“
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