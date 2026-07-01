Die traurige Geschichte des Paul Antschel

Es ist der Mai des Jahres 1952. Im beschaulichen Flecken Niendorf am Ostseestrand treffen sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Verleger, Lektoren und Literaturkritiker, um über die Literatur der noch jungen BRD zu diskutieren. 45 Zusagen hat Hans-Werner Richter, der Kopf dieser Gruppe, bekommen. Auf der Teilnehmerliste stehen damals noch völlig unbekannte Namen wie: Ingeborg Bachmann, Ilse Aichinger, Wolfgang Hildesheimer, Walter Jens, Heinrich Böll oder Siegfried Lenz.