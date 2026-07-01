Generation Z verbringt mehr Zeit im Bad als Ältere

Für fünf Prozent „lästige Pflicht“

Fünf Prozent der 1028 Befragten gaben an, Körperpflege als „lästige Pflicht“ zu sehen. Jede vierte Person (25 Prozent) denkt, dass „zu viel Sauberkeit“ zu Allergien und einem höheren Krankheitsrisiko führe. Gleichzeitig sind mehr als acht von zehn Befragten (84 Prozent) der Meinung, dass man sich einfach wohler fühle, wenn man gepflegt sei. Wenn die Zeit knapp ist oder der Tag ausschließlich Zuhause verbracht wird, schalten viele in den „Minimalmodus“. An solchen Tagen wird etwa auf Enthaarung beziehungsweise Rasur (49,1 Prozent) und Make-up sowie dekorative Kosmetik (44,5 Prozent) verzichtet.