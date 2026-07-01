Iran setzt „Forderungen auch mit Gewalt durch“

Haltung im Widerspruch zu den USA

Die iranische Haltung steht im Widerspruch zur Position der Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump sagte, dass es keine Gebühren für die Hormuz-Passage geben werde, es sei denn, Washington beschließe diese selbst. Kein Land habe das Recht, die Schiffahrt in einer internationalen Meerenge zu blockieren oder Gebühren zu verlangen, sagte zudem US-Außenminister Marco Rubio. Weder die USA noch der Iran haben das UNO-Seerechtsübereinkommen unterzeichnet, das die Straße von Hormuz als internationale Meerenge einstuft und freie Durchfahrt vorschreibt. Der Anrainerstaat Oman hat das Abkommen jedoch ratifiziert.