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Rassismus in Konditorei? Staatsschutz greift ein

Kärnten
01.07.2026 16:00
Nach der Schmieraktion auf die Konditorei kehrt noch immer keine Ruhe ein.
Nach der Schmieraktion auf die Konditorei kehrt noch immer keine Ruhe ein.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Umstritten ist der Name einer Schokospezialität der Klagenfurter Traditionskonditorei Zehrer – die Diskussion wurde nun auf die nächste Stufe gehoben, der Staatsschutz schaltete sich ein.

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In der Nacht auf Freitag beschmierten Aktivisten des „Widerstandskollektivs Klagenfurt/Celovec“ die Auslagen der Konditorei Zehrer am Alten Platz in Klagenfurt mit abwaschbarer pinker Kreidefarbe und brachten Protestplakate an. Der Verkauf einer Schokoladenspezialität mit dem vielfach kritisierten Namen „Negerbrot“ sorgt für heftige Diskussionen.

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