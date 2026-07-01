Rassismus in Konditorei? Staatsschutz greift ein

In der Nacht auf Freitag beschmierten Aktivisten des „Widerstandskollektivs Klagenfurt/Celovec“ die Auslagen der Konditorei Zehrer am Alten Platz in Klagenfurt mit abwaschbarer pinker Kreidefarbe und brachten Protestplakate an. Der Verkauf einer Schokoladenspezialität mit dem vielfach kritisierten Namen „Negerbrot“ sorgt für heftige Diskussionen.