Erstes Gedenkturnier: „Schreit nach Wiederholung“

„Das ist in Papas Sinne“

„Es war Papa‘s absolute Herzensangelegenheit, den Nachwuchs zu fördern. Ein U10-Turnier in seinem Gedenken ist somit etwas, das absolut in seinem Sinne ist. Noch dazu, wenn dabei Projekte unterstützt werden können, die beeinträchtigte und mittellose Kinder im In- und Ausland weiterhelfen“, strahlten die Töchter Johanna und Leni Constantini, „nicht zuletzt dank zahlreicher Partner und Sponsoren, bei denen wir uns aufrichtig bedanken möchten, konnte ein schönes Erinnern in diesem Rahmen ermöglicht werden, das nach einer Wiederholung schreit“.