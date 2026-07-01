Handgeschnitten! Beef Tatar mit gebeiztem Eigelb

Peter Lehner ist nicht nur ein hervorragender Koch, sondern hat auch noch jede Menge verständliche Tipps und Infos zu den Lebensmitteln und deren Verwendung und Zubereitung. Davon profitiert diesmal auch wieder Philipp von „Philipp bewegt“. Er liebt ein gutes Tatar, hat sich aber daheim noch nie über die Zubereitung getraut. Spoiler: Philipp ist begeistert von der handwerklichen Zubereitung und vom Geschmack sowieso!
Beef Tatar
Zutaten: 250g Rinderfilet, 1 El fein gehackte Kapern, 1 TL Ketchup, 1 TL scharfer Senf, 2 Essiggurken klein gehackt, 1 El Sojasauce, ½ EL Austernsauce,1 TL Misopaste, 2 El fein geschnittener Schnittlauch, Tabasco, Salz, Pfeffer
Zubereitung:
Das Filet mit einem Bunsenbrenner von allen Seiten kräftig bräunen, oder in einer sehr heißen Pfanne mit etwas Öl für 20 Sekunden braten. Danach in feine Würfel schneiden und mit den restlichen Zutaten marinieren. Mit Salz, Pfeffer und Tabasco abschmecken.
Gebeiztes Eigelb
Zutaten: 4 Bio Eier, 150ml Sojasauce, 1 EL Zucker, 1 TL Misopaste
Zubereitung:
Sojasauce, Zucker und Miso vermischen. Die Eier trennen und die Dotter in eine passende Schale geben. Mit der Flüssigkeit bedecken und mindestens 30 Minuten marinieren lassen.
Croutons
Zubereitung: 2 Scheiben Vollkornbrot in 5x5mm Würfel geschnitten, 2 EL Butter. Butter in einer Pfanne langsam zergehen lassen und das Brot hinzufügen. Bei mittlerer Hitze langsam knusprig braten. Das überschüssige Fett abgießen und die Croutons auf Küchenpapier abtropfen lassen.
Chili-ÖL
Zutaten: 2 EL Chiliflocken, 1 TL Knoblauchpulver, ½ TL Pimentpulver, 2 Zehen Knoblauch fein gehackt, 1 Stange Junglauch fein gehackt, 150ml Sonnenblumenöl
Zubereitung:
ÖL auf 160°C erhitzen. Die restlichen Zutaten in eine Hitzefeste Schüssel geben und danach das heiße Öl darüber gießen. Abkühlen lassen und verschließbare Gläser füllen.