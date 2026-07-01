Handgeschnitten! Beef Tatar mit gebeiztem Eigelb

Peter Lehner ist nicht nur ein hervorragender Koch, sondern hat auch noch jede Menge verständliche Tipps und Infos zu den Lebensmitteln und deren Verwendung und Zubereitung. Davon profitiert diesmal auch wieder Philipp von „Philipp bewegt“. Er liebt ein gutes Tatar, hat sich aber daheim noch nie über die Zubereitung getraut. Spoiler: Philipp ist begeistert von der handwerklichen Zubereitung und vom Geschmack sowieso!