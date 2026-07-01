Oha! Darum warten nicht einfach nur Hitzegewitter

Nach den Warnungen vor der Extrem-Hitze kommen nun jene vor Extrem-Gewittern: Warum die nicht mehr nur schlichte Hitzegewitter sind, was weit entfernte Meere, generelle Hitze und das Klima auf der Welt mit dem Niederschlag bei uns zu tun haben und warum wir Wetterwarnungen ernst nehmen sollten? Wir haben nachgefragt!