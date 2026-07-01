Oha! Darum warten nicht einfach nur Hitzegewitter

Nach den Warnungen vor der Extrem-Hitze kommen nun jene vor Extrem-Gewittern: Warum die nicht mehr nur schlichte Hitzegewitter sind, was weit entfernte Meere, generelle Hitze und das Klima auf der Welt mit dem Niederschlag bei uns zu tun haben und warum wir Wetterwarnungen ernst nehmen sollten? Wir haben nachgefragt!
Tropennächte, Hitzetage und jetzt Extremgewitter: Ist der Klimawandel an allem schuld? Nun, er macht freilich nicht jedes einzelne Gewitter, weiß Klimaforscher Marc Olefs von GeoSphere. Allerdings: „Er verändert die Bedingungen, unter denen Gewitter entstehen.“ Denn: „Wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen – etwa sieben Prozent pro Grad Erwärmung.“
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