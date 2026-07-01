Mit dem 1. Juli 2026 endet der sechsmonatige Vorsitz Tirols in der LH-Konferenz. Ein Schwerpunkt von LH Anton Mattle war bekanntlich die Aufwertung des Ehrenamtes. Sind Sie mit Ihrer Bilanz zufrieden, Herr Mattle?„Es ist einiges weiter gegangen“, sagt der Tiroler Landeshauptmann zur „Krone“. So habe er bereits bei der Finanzreferentenkonferenz im April steuerliche Begünstigungen für Ehrenamtliche vorgeschlagen.