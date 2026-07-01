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Kanada tritt 2027 erstmals beim Song Contest an

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01.07.2026 15:00
Wie in Down Under ist auch in Kanada die ESC-Begeisterung hoch.
Wie in Down Under ist auch in Kanada die ESC-Begeisterung hoch.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
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Von krone.at

Jetzt ist es fix: Kanada wird 2027 erstmals beim Eurovision Song Contest antreten. Die Europäische Rundfunkunion EBU machte am Nationalfeiertag, dem Canada Day, offiziell Nägel mit Köpfen. Damit wird erstmals seit Australien 2015 wieder ein neues Land für den Bewerb zugelassen.

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Bereits in der Vorwoche hatten sich die ESC-Neuigkeiten angedeutet, wurde der nationale Sender CBC/Radio-Canada doch Vollmitglied der EBU – ein Schritt zum Antritt beim Song Contest. 

Viele ESC-Fans in Kanada
Wie in Down Under ist auch in Kanada die ESC-Begeisterung hoch, schließlich kamen aus Kanada heuer beim Wiener Song Contest die drittmeisten abgegebenen ESC-Stimmen (aus der Gruppe jener Länder, die nicht selbst teilgenommen hatten).

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Martin Green, ESC-Direktor der EBU, freute sich über den Familienzuwachs und verwies auf die lange Geschichte, die kanadische Künstler mit dem Bewerb verbinde. Nicht zuletzt sei hier Céline Dion als Gewinnerin 1988 zu nennen – auch wenn die Frankokanadierin damals für die Schweiz den Sieg errang.

Ob für Kanada Sonderregeln eingeführt werden oder bald weitere Länder außerhalb Europas in den Musikreigen eintreten werden, bleibt abzuwarten. Der nächste Song Contest geht 2027 dank Daras Sieg mit „Bangaranda“ erstmals in Bulgarien über die Bühne. 

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