Philipp bewegt: 4. Klasse MS Gföhl gibt Vollgas

In dieser Folge von „Philipp bewegt“ geht’s wieder richtig rund: Philipp ist zu Gast in der Mittelschule Gföhl und turnt diesmal mit der 4. Klasse und einigen Schülern aus dem Poly. Hier wird nicht nur trainiert, sondern auch gelacht, geschwitzt und jede Menge Energie rausgelassen. Genau darum geht es: Bewegung soll Spaß machen und den Schulalltag auflockern.