Fans stürmen WM-Fest: Mehrere Personen verletzt

Vor dem Sechzehntelfinal-Spiel des WM-Co-Gastgebers Mexiko gegen Ecuador in Mexiko-Stadt haben Hunderte Menschen ein Fan-Fest in der nördlichen Stadt Monterrey gestürmt.
Die Polizei setzte Pfefferspray ein, wie Medien am Dienstag (Ortszeit) berichteten. Laut dem Sender Telediario wurden bei dem Gerangel mehrere Menschen verletzt.
In Monterrey wurden die Zugänge des Geländes nach dem Erreichen der maximalen Kapazität von rund 100.000 Menschen gesperrt, berichtete die Zeitung „El Norte“. Das habe dazu geführt, dass Fans die Tore aufzubrechen versuchten, über die Zäune kletterten oder sie umstürzten.
Festnahmen in Guadalajara
In Mexiko-Stadt versammelten sich Hunderttausende auf dem Zócalo-Platz und an der Prachtstraße Paseo de la Reforma, um sich das Spiel anzuschauen. Auch dort versuchten Fans, das Fan-Fest im historischen Zentrum der Stadt zu stürmen. In Guadalajara wurden laut dem Sender „Milenio“ mehrere Fans nach Ausschreitungen beim Fan-Fest festgenommen.
Die WM steht in Mexiko unmittelbar vor dem Ende. Nach dem Duell Mexiko gegen Ecuador gibt es am Sonntag in Mexiko-Stadt noch ein Achtelfinale mit dem Gastgeber. Die letzten acht Partien ab dem Viertelfinale werden nur noch in den USA ausgetragen.
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