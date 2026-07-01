Schatten über Hochzeitstag von Albert & Charlène

Eine Kristallhochzeit im Schatten der Angst

15 Jahre später hätte das Paar allen Grund zum Feiern. Nach schwierigen Jahren mit gesundheitlichen Sorgen, langen Trennungen und immer wiederkehrenden Spekulationen über den Zustand ihrer Ehe scheint ihre Beziehung gefestigter denn je. Die Kristallhochzeit sollte ein Symbol für Beständigkeit, Zusammenhalt und einen Neuanfang sein. Doch dann kam alles anders.