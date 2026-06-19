Bereits nach 15 Minuten gleicht Auto einer Sauna

Die Temperaturen steigen in den kommenden Tagen in ganz Österreich auf über 30 Grad – und damit wird auch das geparkte Auto blitzschnell zur Hitzefalle. Laut ÖAMTC kann sich der Innenraum eines Fahrzeugs in der prallen Sonne bereits nach 15 Minuten auf rund 45 Grad aufheizen. Bleibt das Auto länger stehen, sind sogar bis zu 60 Grad (!) möglich.