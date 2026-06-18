Mutter war in der Arbeit, als Kind Hitzetod starb

Das „Vergessenes-Baby-Syndrom“

Doch wie kann es passieren, dass man einfach sein Kind vergisst? Tatsächlich gibt es dafür sogar eine wissenschaftliche Bezeichnung: Das „Vergessenes-Baby-Syndrom“ bezeichnet das Phänomen, wenn Eltern ihre Kinder unabsichtlich in Fahrzeugen zurücklassen – und dies für die Kinder mitunter tödlich endet. In den USA sterben durchschnittlich 37 Kinder pro Jahr, weil sie von ihren Eltern in Fahrzeugen vergessen wurden, zumeist durch Überhitzung.