Im Auto vergessen
Mutter war in der Arbeit, als Kind Hitzetod starb
Der dramatische Fall eines Kleinkindes, welches im heißen Auto verstarb, weil die Mutter das Mädchen vergessen hatte, sorgte für Entsetzen. Nun sind neue Details bekannt.
Wie kann man sein Kind über Stunden im heißen Auto lassen? Diese Frage stellten sich wohl die Einsatzkräfte, nachdem sie am Mittwoch den leblosen Körper eines kleinen Mädchens bergen mussten.
Mutter ging zur Arbeit – und vergaß das Kind
Die Mutter des Kindes hatte sich am Mittwochmorgen vor einer Kletterhalle in Schondorf im deutschen Bundesland Baden-Württemberg eingeparkt, ihr Auto abgesperrt und war zur Arbeit gegangen. Gegen 15 Uhr kehrte sie zum Fahrzeug zurück und bemerkte ihre kleine Tochter im Kindersitz auf der Rückbank. Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät.
An dem Tag waren in Schondorf rund 28 Grad gemessen worden, das Auto wurde für das Kleinkind zur Todesfalle. Ein Polizeisprecher gegenüber der „Bild“: „Obwohl durch den hinzugerufenen Notarzt und Rettungsdienst unverzüglich Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden, verstarb das Mädchen vor Ort.“
Obduktion angeordnet
Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren gegen die Mutter wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Das Kind soll obduziert werden, um letztgültig zu klären, ob die Hitze den Tod verursacht hat oder es andere gesundheitliche Probleme gab.
Das „Vergessenes-Baby-Syndrom“
Doch wie kann es passieren, dass man einfach sein Kind vergisst? Tatsächlich gibt es dafür sogar eine wissenschaftliche Bezeichnung: Das „Vergessenes-Baby-Syndrom“ bezeichnet das Phänomen, wenn Eltern ihre Kinder unabsichtlich in Fahrzeugen zurücklassen – und dies für die Kinder mitunter tödlich endet. In den USA sterben durchschnittlich 37 Kinder pro Jahr, weil sie von ihren Eltern in Fahrzeugen vergessen wurden, zumeist durch Überhitzung.
Väter vergessen dreimal häufiger die Kinder im Auto, wie eine Erhebung in den Vereinigten Staaten ergab. Eine Studie aus Kanada kam zum Schluss, dass die häufigsten Ursachen für dieses Phänomen Stress, Überlastung, Ablenkung und Übermüdung sind. Das bewusste Zurücklassen eines Kindes kann hingegen auf Vernachlässigung oder fahrlässiges Verhalten hindeuten. US-Autohersteller statten einige Modelle inzwischen sogar mit einem Rücksitzalarm aus, um derartige Vorfälle zu verhindern.
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