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6 Hitze-Tipps: So bewahren Sie einen kühlen Kopf

Österreich
17.06.2026 14:41
krone.at hat Tipps, wie man trotz brütender Hitze einen kühlen Kopf bewahrt.
krone.at hat Tipps, wie man trotz brütender Hitze einen kühlen Kopf bewahrt.(Bild: Benjamin B. Stöß)
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Von krone.at

Tagsüber bis zu 36 Grad und mehrere Tropennächte hintereinander: Die Hitzewelle der kommenden Tage verlangt dem Körper so einiges ab – und lässt Alltägliches ganz schön anstrengend werden. krone.at hat sechs Tipps gesammelt, die Ihnen durch den Alltag helfen.

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Hitze stresst den Körper. Dehydration, Sonnenstich und Hitzeschlag gehören zu den häufigsten gesundheitlichen Problemen, die durch hohe Temperaturen entstehen. Es gibt jedoch ein paar simple Maßnahmen, um gut durch heiße Tage zu kommen.

  • Viel Wasser trinken
    „Das Wichtigste ist, viel zu trinken. Das Minimum ist zwei bis drei Liter am Tag. Ideal sind Wasser - gerne auch angereichert mit Zitrone und Minze -, ungesüßte Kräutertees, oder gespritzte Fruchtsäfte“, rät Solveig Haw, Ärztin und Gesundheitsexpertin der DKV Deutsche Krankenversicherung AG.
(Bild: stock.adobe.com)
  • Weite, luftige und helle Kleidung
    Naturfasern wie Leinen und Baumwolle tragen sich bei hohen Temperaturen am angenehmsten. Eine Kopfbedeckung sorgt für zusätzlichen Schutz.
  • Klimaanlage nicht zu kalt einstellen
    Wer eine Klimaanlage nutzt, sollte diese auf keinen Fall zu kalt einstellen. 22 Grad gelten als ideal. 
  • Wohnung kühl halten
    Um die Hitze aus den Räumlichkeiten zu halten, sollte man nur frühmorgens oder spätabends lüften. Zudem ist es sinnvoll, die Fenster mit Rollos oder Jalousien abzudunkeln.
Warnsignale beachten
Was im Notfall zu tun ist

Bei körperlichen Warnsignalen wie Schwindel, Kopfschmerzen oder starker Erschöpfung heißt es immer: raus aus der Sonne, trinken, den Körper abkühlen, zum Beispiel mit feuchten Tüchern. Treten Symptome eines Hitzschlags, Kreislaufprobleme oder anhaltender Schwindel auf, sollte rasch medizinischer Rat eingeholt werden. 

  • Ventilatoren richtig einsetzen
    Ventilatoren, die über eine Schale mit Eis oder ein mit Wasser befeuchtetes Tuch blasen, könnten die gefühlten Temperaturen senken. Aber Achtung: Zugluft auf Kopf und Nacken vermeiden!
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