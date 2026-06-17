6 Hitze-Tipps: So bewahren Sie einen kühlen Kopf

Tagsüber bis zu 36 Grad und mehrere Tropennächte hintereinander: Die Hitzewelle der kommenden Tage verlangt dem Körper so einiges ab – und lässt Alltägliches ganz schön anstrengend werden. krone.at hat sechs Tipps gesammelt, die Ihnen durch den Alltag helfen.
Hitze stresst den Körper. Dehydration, Sonnenstich und Hitzeschlag gehören zu den häufigsten gesundheitlichen Problemen, die durch hohe Temperaturen entstehen. Es gibt jedoch ein paar simple Maßnahmen, um gut durch heiße Tage zu kommen.
Bei körperlichen Warnsignalen wie Schwindel, Kopfschmerzen oder starker Erschöpfung heißt es immer: raus aus der Sonne, trinken, den Körper abkühlen, zum Beispiel mit feuchten Tüchern. Treten Symptome eines Hitzschlags, Kreislaufprobleme oder anhaltender Schwindel auf, sollte rasch medizinischer Rat eingeholt werden.
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