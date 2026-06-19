Hitzewelle im Osten, Unwettergefahr im Süden

Gewitter ziehen über Alpen und Süden

Ganz anders präsentiert sich die Wetterlage entlang der Alpen sowie in Kärnten, Osttirol und Teilen Salzburgs und der Steiermark. Dort steigt bereits am Samstag die Wahrscheinlichkeit für kräftige Gewitter deutlich an. Am Sonntag breiten sich die Gewitter dann weiter aus. Neben Blitz und Donner gilt vor allem heftiger Hagelsturm als größte Gefahr.