Hitzewelle im Osten, Unwettergefahr im Süden

Österreich zeigt sich am Wochenende wettertechnisch von zwei völlig unterschiedlichen Seiten. Während im Osten und Südosten die Temperaturen auf bis zu 36 Grad klettern und die nächste Tropennacht bevorsteht, steigt im Süden und Westen die Gefahr kräftiger Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen deutlich an.
Besonders in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland sowie Teilen der Steiermark werden am Wochenende Höchstwerte zwischen 33 und 36 Grad erwartet. Die Hitze bleibt dabei nicht nur tagsüber spürbar. Denn auch Tropennächte mit über 20 Grad stehen bevor.
Gewitter ziehen über Alpen und Süden
Ganz anders präsentiert sich die Wetterlage entlang der Alpen sowie in Kärnten, Osttirol und Teilen Salzburgs und der Steiermark. Dort steigt bereits am Samstag die Wahrscheinlichkeit für kräftige Gewitter deutlich an. Am Sonntag breiten sich die Gewitter dann weiter aus. Neben Blitz und Donner gilt vor allem heftiger Hagelsturm als größte Gefahr.
Unwettergefahr nimmt zum Sonntag zu
Verantwortlich für die zunehmend instabile Wetterlage ist eine langsam ziehende Kaltfront, die über Österreich zieht. Sie trifft auf die zuvor eingeflossene heiße Luft und schafft damit ideale Bedingungen für teils heftige Gewitter.
Wochenende bleibt zweigeteilt
Fest steht: Das Wochenende bringt Österreich eine markante Wetter-Zweiteilung – mit Gluthitze im Osten und zunehmender Gewittergefahr im Süden und Westen.
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