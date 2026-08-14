Heiße Geld-Strategie: So reiten Sie Hitzewellen!

Kriege und Krisen treiben Teuerungen an. Auch der Klimawandel beeinflusst nicht nur das Wetter, sondern ebenso die internationalen Märkte und Börsen. Wer Geld sparen und anlegen möchte, muss jetzt erst recht einen kühlen Kopf bewahren! Ein Finanz-Fachmann erklärt, welche Investments sich angesichts wiederkehrender Hitzewellen lohnen können.
Internationale Märkte und Börsen werden fundamental vom Klimawandel beeinflusst. Einerseits belasten extreme Wetterereignisse und langfristige Temperaturveränderungen die Realwirtschaft. Andererseits erzeugt politischer und gesellschaftlicher Wandel hin zu einer CO₂-neutralen Wirtschaft finanzielle Risiken für bestehende Geschäftsmodelle.
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