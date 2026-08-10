Insider: Apple prüft Einsatz chinesischer Chips

CXMT viertgrößter DRAM-Hersteller

Ein möglicher Auftrag von Apple wäre ein großer Erfolg für CXMT und ein wichtiger Schritt in Chinas Bestreben nach technologischer Unabhängigkeit. CXMT ist der viertgrößte Hersteller von sogenannten DRAM-Speicherchips weltweit, die als Arbeitsspeicher in Geräten von Smartphones bis zu Rechenzentren zum Einsatz kommen. Der Markt wird jedoch von den südkoreanischen Konzernen Samsung und SK Hynix sowie Micron aus den USA beherrscht, die zusammen auf einen Anteil von rund 90 Prozent kommen.