Waldbrände in Italien: Löschwasser aus Weißensee

Künftig will Kärnten aber auch mit Slowenien enger zusammenarbeiten. „Slowenien hat kürzlich vier Löschflugzeuge des Herstellers ‚Air Tractor‘ angeschafft und ist bereit, diese für internationale Einsätze zur Verfügung zu stellen“, so der Landeshauptmann weiter. Derzeit laufen, wie berichtet, noch die genauen Vorarbeiten und das Einholen der entsprechenden Genehmigungen.