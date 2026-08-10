Waldbrände in Italien: Löschwasser aus Weißensee

Mit verheerenden Waldbränden hat das italienische Friaul-Julisch Venetien zu kämpfen. Kärnten hilft dem Nachbarland nun beim Löschen. Ein Löschflugzeug fliegt am Montag, ab 13 Uhr, den Kärntner Weißensee an.
Heftige Waldbrände wüten bei Amaro und Tolmezzo in der Region Friaul-Julisch Venetien. Um die hartnäckigen Flammen zu bekämpfen, kommt auch Hilfe aus der Luft. Das Wasser wird aus dem Weißensee in Kärnten bezogen.
Dafür fliegen am Montag, ab 13 Uhr, nun italienische Löschflugzeuge nach Kärnten. „Der italienische Zivilschutz hat gerade einen entsprechenden Bewilligungsantrag gestellt“, teilt Katastrophenschutzreferent Landeshauptmann Daniel Fellner mit.
Kooperationsvereinbarung
„Wir haben mit unserem Nachbarn Italien eine entsprechende Kooperationsvereinbarung. CANADAIR-Löschflugzeuge haben schon zuvor bei Waldbrandeinsätzen in der Alpen-Adria-Region sowie bei einer gemeinsamen, grenzüberschreitenden Katastrophenschutzübung Wasser am Weissensee aufgenommen“, so Fellner.
Auch die örtlichen Feuerwehren, Einsatzboote und die Polizei sind vor Ort. „4000 Liter Wasser pro Flugzeug kann aufgenommen werden. Voraussichtlich wird der Einsatz zwei bis drei Tage dauern“, sagt Bürgermeisterin Karoline Turnschek. „Wir sind einsatzbereit, es ist alles vorbereitet.“
Auch in den vergangenen Jahren haben wir geholfen. Und wir hoffen, dass wir auch jetzt eine große Unterstützung sind.
Bürgermeisterin Karoline Turnschek
Der Korridor, aus dem das Wasser geholt wird, ist im Vorfeld schon festgesetzt. „Dieser erstreckt sich etwa in Seemitte zwischen Mühlzipf und Peterzipf“, so die Bürgermeisterin. Diese Sperrzone ist durch Bojen markiert und wird durch Einsatzboote gesichert „Der Korridor ist ausnahmslos zu meiden“, betont Turnschek.
Künftig will Kärnten aber auch mit Slowenien enger zusammenarbeiten. „Slowenien hat kürzlich vier Löschflugzeuge des Herstellers ‚Air Tractor‘ angeschafft und ist bereit, diese für internationale Einsätze zur Verfügung zu stellen“, so der Landeshauptmann weiter. Derzeit laufen, wie berichtet, noch die genauen Vorarbeiten und das Einholen der entsprechenden Genehmigungen.
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