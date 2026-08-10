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Luka Mladenovic

Der Goldfisch ist bereit für den nächsten Schritt

Salzburg: Sport-Nachrichten
10.08.2026 12:30
Luka Mladenovic ist bei den Brust-Bewerben einiges zuzutrauen.
Luka Mladenovic ist bei den Brust-Bewerben einiges zuzutrauen.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Nach starken Salzburger Auftritten im Freiwasser geht die Schwimm-EM in Paris heute im Becken weiter. Dort ruhen die Hoffnungen vor allem auf Luka Mladenovic. Der 22-Jährige kommt mit viel Selbstvertrauen und in starker Form – und könnte in Frankreich für das nächste Ausrufezeichen sorgen.

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Luca Karl legte mit Platz acht bzw. neun im Freiwasser bei der Schwimm-EM in Paris bereits vor. Heute beginnen die Becken-Bewerbe und aus Salzburger Sicht darf man sich ebenso gute Resultate ausrechnen. Denn mit Luka Mladenovic und Laurin Korber-Perner schickt die Schwimmunion zwei heiße Eisen ins Rennen. Während Korber-Perner als Außenseiter die Erfahrungen mit den Weltbesten aufsaugen soll, hat vor allem Mladenovic spätestens im Dezember mit zweimal Bronze bei der Kurzbahn-EM bewiesen, dass er mit der Elite mitschwimmen kann.

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