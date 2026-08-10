Der Goldfisch ist bereit für den nächsten Schritt

Luca Karl legte mit Platz acht bzw. neun im Freiwasser bei der Schwimm-EM in Paris bereits vor. Heute beginnen die Becken-Bewerbe und aus Salzburger Sicht darf man sich ebenso gute Resultate ausrechnen. Denn mit Luka Mladenovic und Laurin Korber-Perner schickt die Schwimmunion zwei heiße Eisen ins Rennen. Während Korber-Perner als Außenseiter die Erfahrungen mit den Weltbesten aufsaugen soll, hat vor allem Mladenovic spätestens im Dezember mit zweimal Bronze bei der Kurzbahn-EM bewiesen, dass er mit der Elite mitschwimmen kann.