Der Goldfisch ist bereit für den nächsten Schritt

Nach starken Salzburger Auftritten im Freiwasser geht die Schwimm-EM in Paris heute im Becken weiter. Dort ruhen die Hoffnungen vor allem auf Luka Mladenovic. Der 22-Jährige kommt mit viel Selbstvertrauen und in starker Form – und könnte in Frankreich für das nächste Ausrufezeichen sorgen.
Luca Karl legte mit Platz acht bzw. neun im Freiwasser bei der Schwimm-EM in Paris bereits vor. Heute beginnen die Becken-Bewerbe und aus Salzburger Sicht darf man sich ebenso gute Resultate ausrechnen. Denn mit Luka Mladenovic und Laurin Korber-Perner schickt die Schwimmunion zwei heiße Eisen ins Rennen. Während Korber-Perner als Außenseiter die Erfahrungen mit den Weltbesten aufsaugen soll, hat vor allem Mladenovic spätestens im Dezember mit zweimal Bronze bei der Kurzbahn-EM bewiesen, dass er mit der Elite mitschwimmen kann.
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