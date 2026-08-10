„Kontakt zu Toten“: Wiener Wunderheilerin in Haft

Frau wohl Teil von Wiener „Schamanen-Clan“

Bei der Festgenommenen handelt es sich nicht um eine der Schamaninnen „Amela“ oder „Anna“, über die die „Krone“ in der Vergangenheit wiederholt berichtete. Gemeinsam mit ihrem Familienclan hatten diese Frauen ihren Opfern mehrere Millionen Euro abgenommen. Die nun in München festgenommene Frau soll wohl Teil des Clans sein.