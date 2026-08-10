Wer haftet eigentlich bei KI-Angriffen?

KI wird im US-Recht anders behandelt als ein menschlicher Hacker

Im Zivil- sowie im Strafrecht der USA ist das unbefugte Eindringen in ein Computersystem ein Vergehen. Wenn ein menschlicher OpenAI-Mitarbeiter in das System von Hugging Face eingedrungen wäre, „wäre OpenAI für das rechtswidrige Verhalten seines Mitarbeiters haftbar“, erklärte Juraprofessor Gabriel Weil von der University of Houston in einem Beitrag für den „Transformer“-Newsletter. „Wenn ein KI-Agent dies tut, wird er rechtlich ganz anders behandelt, zumindest derzeit noch.“