Nach Mord an Tupac Shakur: Prozess startet

Ermittler sehen Rache als Tatmotiv

Der 25 Jahre alte Shakur wurde am 7. September 1996 in einem Auto in Las Vegas angeschossen und starb sechs Tage später im Krankenhaus. Der Rapper war nach Angaben der Ermittler in der Tatnacht mit Suge Knight, Mitbegründer des für Gangsta-Rap bekannten Labels Death Row Records, unterwegs. In einem Hotel sei es zu einer Schlägerei gekommen, bei der ein Neffe des Verdächtigen von Shakur und Knight verprügelt worden sei.