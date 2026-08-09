Italiens größter Fluss ist nur noch ein Rinnsal

Salzwasser dringt weit in die Mündungsarme vor

Die geringe Strömung hat Folgen bis zur Po-Mündung: Salzwasser dringt inzwischen mehr als 20 bis 25 Kilometer weit in die Mündungsarme des Deltas vor. Das Wasser ist dadurch für die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen zu salzig. Die Bewässerung wurde teilweise eingestellt, Ernten sind gefährdet. Auch die Flussökosysteme sowie die Süßwasserfischerei leiden unter der Entwicklung.