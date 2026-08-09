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Dürre und Hitze

Italiens größter Fluss ist nur noch ein Rinnsal

Ausland
09.08.2026 12:18
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dauer-Dürre und eine Reihe von Hitzewellen sorgen für angespannte Stimmung in Italien. Besonders in der Lombardei ist die Lage dramatisch: Die Wasserreserven in Norditalien sind massiv geschrumpft, Italiens größter Fluss, der Po, gleicht nahe der Stadt Cremona einem Rinnsal.

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Auch die großen Seen Norditaliens liegen nach Angaben des Wasserobservatoriums des Bauernverbands deutlich unter ihren für diese Jahreszeit üblichen Pegelständen.

In der Lombardei stehen derzeit nur rund 798,5 Millionen Kubikmeter Wasser zur Verfügung. Normalerweise umfasst die Wasserreserve um diese Jahreszeit etwa 1,6 Milliarden Kubikmeter. Damit ist weniger als die Hälfte der üblichen Menge vorhanden.

Mehr Sandbänke als Wasser
Der Po ist mit mehr als 600 Kilometern der längste Fluss Italiens. Satellitenbilder des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus, die zwischen dem 1. und 3. August aufgenommen wurden, zeigen entlang des Flusses bei Cremona ungewöhnlich große Sand- und Kiesbänke, die normalerweise unter Wasser liegen.

Der Po führt derzeit kaum Wasser.
Der Po führt derzeit kaum Wasser.(Bild: AFP/Stefano RELLANDINI)

Weiter flussabwärts verschärft sich die Lage. Bei Pontelagoscuro in der Provinz Ferrara sank die Abflussmenge Anfang August auf 220,4 Kubikmeter pro Sekunde. Ende Juni waren dort bereits nur noch rund 350 Kubikmeter gemessen worden, während der saisonale Durchschnitt bei etwa 1100 Kubikmetern liegt. Im Juli blieb der Wert durchgehend unter 320 Kubikmetern.

Salzwasser dringt weit in die Mündungsarme vor
Die geringe Strömung hat Folgen bis zur Po-Mündung: Salzwasser dringt inzwischen mehr als 20 bis 25 Kilometer weit in die Mündungsarme des Deltas vor. Das Wasser ist dadurch für die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen zu salzig. Die Bewässerung wurde teilweise eingestellt, Ernten sind gefährdet. Auch die Flussökosysteme sowie die Süßwasserfischerei leiden unter der Entwicklung.

Die Wasserknappheit im gesamten Po-Einzugsgebiet wurde inzwischen als „hoch“ eingestuft. Das zuständige Beobachtungsgremium hob die Einstufung Ende Juli von „mittel“ auf „hoch“ an.

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Dramatische Lage auch in Venetien
Auch in Venetien sind wichtige Flüsse betroffen. Am Brenta bei Bassano del Grappa wurden zuletzt nur noch 31 Kubikmeter Wasser pro Sekunde gemessen, gegenüber einem Mindestwert von 44 Kubikmetern. Wasserentnahmen aus Tagliamento, Livenza und Piave wurden teilweise eingestellt, weil auch dort Salzwasser aus dem Meer flussaufwärts vordringt.

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