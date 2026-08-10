Superstar Kylian Mbappe vor Mega-Deal mit No Name

Nach 19 Jahren bei Nike steht Kylian Mbappe vor einem überraschenden Ausrüster-Wechsel. Wie der französische Journalist Thibaud Vezirian berichtet, steht der Superstar von Real Madrid vor einer Unterschrift bei einer im Fußball bislang kaum bekannten Marke.
„Eine unerwartete Marke wird Kylian Mbappes neuer Ausrüster werden. Der Deal wird finalisiert. Es ist eine große Veränderung. Ein Fußball-Star wird mit an Bord geholt, um mit hochwertigen Schuhen einen triumphalen Eintritt in die Fußballwelt zu schaffen“, schrieb der Insider ohne den Ausstatter beim Namen zu nennen.
Beteiligung an Unternehmen
Mbappe werde sich außerdem an dem Unternehmen beteiligen, heißt es weiter. Das Ziel sei es, einen neuen Fußballschuh auf den Markt zu bringen.
Für den französischen Stürmer endet damit eine 19-jährige Partnerschaft mit Nike. Berichten zufolge hatte Mbappe unter dem Sportartikel-Giganten zuletzt 14 Millionen Euro pro Jahr verdient.
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