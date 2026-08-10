Superstar Kylian Mbappe vor Mega-Deal mit No Name

„Eine unerwartete Marke wird Kylian Mbappes neuer Ausrüster werden. Der Deal wird finalisiert. Es ist eine große Veränderung. Ein Fußball-Star wird mit an Bord geholt, um mit hochwertigen Schuhen einen triumphalen Eintritt in die Fußballwelt zu schaffen“, schrieb der Insider ohne den Ausstatter beim Namen zu nennen.