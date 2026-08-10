Diese Steirer greifen nach den Sternen Europas

Leichtathletik: Am Sonntag wärmten sich einige ÖLV-Asse in Birmingham, im prachtvollen Alexander Stadium, schon auf. Am Montag stehen die ersten Vorläufe und erhofften Qualifikationen für ein Semifinale am Programm. Wie etwa für Österreichs Top-Hürdensprinterin Karin Strametz, die die Finali am Dienstag erreichen will. Österreichs Hürden-Rekordlerin lief in Regensburg mit 12,97 schon unter 13,00 Sekunden.