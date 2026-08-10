Taifun „Dolphin“ sorgt für Verwüstung in China

Bub ins Meer gerissen

In der Küstenstadt Wenling wurde unterdessen weiter nach einem neunjährigen Buben gesucht, der am Freitag im Ortsteil Shitang von einer Welle ins Meer gerissen worden war. Wie das chinesische Nachrichtenportal „Jiemian“ berichtete, teilte das städtische Notfallkommando mit, der Bub sei bis Sonntag nicht gefunden worden und die Suche dauere an.