Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen Siedlergewalt

Militär sperrt christliches Dorf im Westjordanland

Ausland
10.08.2026 13:18
Taybeh ist eines der letzten verbliebenen christlichen Dörfer im Westjordanland.
Taybeh ist eines der letzten verbliebenen christlichen Dörfer im Westjordanland.(Bild: AFP/ZAIN JAAFAR)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Wegen wiederholter Angriffe durch rechtsextreme israelische Siedler hat Israels Armee nun das Dorf Taybeh im Westjordanland zu einer geschlossenen militärischen Zone erklärt. So soll die dort lebende christlich geprägte Bevölkerung geschützt werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Denn die Sperre gilt nur für Nicht-Einwohner und damit für Israelis. Taybeh liegt etwa 15 Kilometer nordöstlich von Ramallah und ist mit rund 1300 bis 1400 Einwohnern das letzte vollständig christliche palästinensische Dorf im Westjordanland. Der Ort ist historisch bedeutsam: Im Neuen Testament wird die Gegend mit Ephraim in Verbindung gebracht, wohin sich Jesus vor seiner Kreuzigung zurückgezogen haben soll. Taybeh besitzt drei Kirchen verschiedener Konfessionen sowie die Ruinen einer byzantinischen Kirche aus dem 5. Jahrhundert.

Pfarrer appelliert an die Welt: „Vergesst uns nicht!“
Das Dorf ist zwar kein typischer Schauplatz des israelisch-palästinensischen Konflikts ist. Die Bewohner beklagen aber, dass ihnen der Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen zunehmend erschwert werde und sie auch bedroht würden. Erst vor wenigen Tagen meldete sich der örtliche Pfarrer Bahsar Fawadleh in einem Interview mit der Nachrichtenseite „Vatican News“ mit einem dringenden Appell an die internationale Gemeinschaft: „Vergesst uns nicht. Lasst uns nicht allein!“ Fawadleh sieht in den Angriffen keine Reihe von Einzelfällen, sondern eine „Strategie der Schikane“, die Angst verbreiten und palästinensische Familien zum Verlassen ihres Landes bewegen solle.

Lesen Sie auch:
Ein bewaffneter israelischer Siedler im Westjordanland
Palästinenser getötet
Erste Anklage gegen Israeli seit Gaza-Krieg
06.08.2026
„Jüdische Rache“
Lage im Westjordanland eskaliert: Moscheen brennen
26.07.2026
Laut Berichten:
Jüdische Siedler bedrohen zunehmend auch Christen
29.01.2026

Im seit 1967 von Israel besetzten Westjordanland leben rund drei Millionen Palästinenser und mehr als 500.000 Israelis. Seit dem Großangriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 kommt es auch im Westjordanland verstärkt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
10.08.2026 13:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf