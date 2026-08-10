Militär sperrt christliches Dorf im Westjordanland

Pfarrer appelliert an die Welt: „Vergesst uns nicht!“

Das Dorf ist zwar kein typischer Schauplatz des israelisch-palästinensischen Konflikts ist. Die Bewohner beklagen aber, dass ihnen der Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen zunehmend erschwert werde und sie auch bedroht würden. Erst vor wenigen Tagen meldete sich der örtliche Pfarrer Bahsar Fawadleh in einem Interview mit der Nachrichtenseite „Vatican News“ mit einem dringenden Appell an die internationale Gemeinschaft: „Vergesst uns nicht. Lasst uns nicht allein!“ Fawadleh sieht in den Angriffen keine Reihe von Einzelfällen, sondern eine „Strategie der Schikane“, die Angst verbreiten und palästinensische Familien zum Verlassen ihres Landes bewegen solle.