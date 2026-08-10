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Bundesliga gefordert

Mammutprogramm! Sturms Coach kritisiert Spielplan

Fußball National
10.08.2026 08:00
Sturms Fabio Ingolitsch übt Kritik am Mammutprogramm seiner Mannschaft
Sturms Fabio Ingolitsch übt Kritik am Mammutprogramm seiner Mannschaft(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Porträt von Burghard Enzinger
Von Georg Kallinger und Burghard Enzinger

Und weiter geht´s! Nach Hartberg ist vor Fenerbahce. Dienstagabend (20.30) müssen die Grazer den 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen, um in das Champions-League-Play-off aufzusteigen. Vor dem so wichtigen Hit in Liebenau übt Fabio Ingolitsch Kritik an Liga und Spielplan. Denn die Gäste aus Istanbul kommen ausgeruht an die Mur.

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Während sich Fenerbahce in aller Ruhe auf das Rückspiel vorbereiten kann – die Süper Lig startet am Wochenende – kommt Sturm kaum zum Durchschnaufen. „Wir bereiten uns seit Wochen auf jeden Gegner nur mit einem Training vor, Fenerbahce hat vor dem ersten Duell gegen uns sechs Trainingstage gehabt. Jetzt haben sie fünf, wir halt wieder eins“, sagt Sturms Trainer Fabio Ingolitsch und ergänzt: „Man muss schon hinterfragen, ob das so richtig ist, wie unsere Liga sich da aufstellt. Wir haben in der entscheidenden Phase ein Mammutprogramm. Es soll kein Jammern sein, wir freuen uns darauf. Trotzdem ist es ein Unterschied, ob der Gegner in den letzten sieben Tagen zwei Spiele spielt und wir vier.“

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